Google I/O 2019 : suivez en direct les annonces de la conférence annuelle

Comme nous vous l’annoncions hier, la conférence annuelle Google I/O 2019 s’ouvre ce 7 mai, et ce pour trois jours. L’annonce des smartphones Pixel 3a et Pixel 3a XL est quasiment sûre, tout comme celle du Nest Home Hub. Quant aux logiciels, on attend la nouvelle version d’Android, ainsi que Google Assistant et Google Photos, et pourquoi pas Stadia.

Une conférence à suivre en direct dans la vidéo ci-dessous.

Les Pixel 3A et Pixel 3A XL, premières annonces du Google I/O 2019

Après les Pixel 3, modèles haut de gamme vendus à prix élevé, Google s’apprête à proposer des modèles aux performances légèrement réduites pour un tarif lui aussi réduit.

Question design, les Pixel 3a et 3a XL ressembleraient aux modèles précédents, mais avec une coque en plastique au lieu du verre, avec un Snapdragon 670 pour le Pixel 3a et un Snapdragon 710 pour le Pixel 3a XL. Ils auraient également moins de stockage interne. Quant au reste, en particulier concernant l’écran, ou l’appareil photo (12,2 MP) les nouveaux-nés seraient quasiment identiques à leurs prédécesseurs.

Android Q bêta 3, nouvelle mise à jour du système d’exploitation

Quelques nouveautés en perspective pour cette nouvelle bêta d’Android Q(dont la sortie est prévue à la fin de l’été 2019), notamment pour tourner plus facilement sur les nouveaux modèles de téléphone, y compris les pliables.

Au chapitre des nouveautés attendues, un mode sombre, plus de thèmes colorés et une fonctionnement multitâches par bulles, façon Facebook Messenger.

Autre amélioration attendue : des progrès conséquents dans la confidentialité, donnant à l’utilisateur un plus grand contrôle de la navigation (notamment la possibilité de limiter le tracking des applis au seul moment de leur utilisation).

