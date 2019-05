Windows 10 : fini les mises à jour automatiques, c’est à l’utilisateur de décider

Nous en parlions il y a quelque temps : Microsoft a décidé, début avril, qu’il donnerait aux utilisateurs la possibilité de mieux contrôler les mises à jour proposées dans Windows 10. Aujourd’hui, c’est chose faite. Pour rappel, avec les versions précédentes de Windows 10, les mises à jour automatiques se tournaient principalement sur l’appréciation des millions de clients du monde entier. Sauf qu’au lieu de leur simplifier la tâche, cela pouvait rendre l’utilisation encore plus complexe. D’ailleurs, plusieurs problèmes ont été reportés.

La fin des mises à jour forcées sur Windows 10

Si vous avez suivi les dernières actualités de Windows, vous savez certainement que la mise à jour Windows 10 du 10 octobre 2018 avait causé plusieurs types de problèmes pour les utilisateurs. Notamment, des bugs critiques n’ont pas été détectés ou n’ont pas été suffisamment rapportés par les utilisateurs pendant les phases de test. Depuis mai 2019, Windows veut à tout prix éviter cette situation et propose, désormais, des mises à jour avec des contrôles plus adaptés.

Afin de mieux répondre au cas par cas, Windows propose désormais une nouvelle option aux utilisateurs : la possibilité de décider et de contrôler les mises à jour. En effet, toutes les personnes qui ont mis à jour leur système à partir de l’anneau Release Preview ont remarqué de nouvelles options. Sous le bouton « Rechercher les mises à jour » se trouve la nouvelle section « Mises à jour supplémentaires disponibles ».

La possibilité de choisir

Grâce à cette nouvelle option, l’utilisateur pourra désormais accepter ou ignorer toutes les mises à jour proposées dans cette nouvelle section. Tant que votre version n’est pas proche de la date de fin de prise en charge, vous pouvez garder la version actuelle. Car dans le cas où l’expiration du système est proche, la mise à jour est proposée automatiquement, sans attendre une validation de la part de l’utilisateur.

Plus de choix, donc, mais pas trop non plus.