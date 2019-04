Microsoft Outlook, Hotmail et MSN piratés : vérifiez vos emails

Piratage silencieux ou faille de sécurité ? C’est la question que les utilisateurs d’Outlook, Hotmail ou encore MSN se posent. Et pour cause, cela fait 3 mois que les services de messagerie de Microsoft sont victimes d’intrusions. Durant cette période, les pirates ont eu la possibilité de récupérer des données sensibles comme le contenu des e-mails. Cependant, Microsoft assure que l’attaque n’a touché qu’un « nombre limité d’utilisateurs » entre le 1er et le 28 mars 2019.

Les utilisateurs d’Outlook, Hotmail et MSN prévenus

Si l’on se réfère aux rapports émis par l’entreprise Microsoft, le pirate des services de messagerie a eu accès à plusieurs informations sensibles et confidentielles : les adresses mail, les objets des mails ainsi que les noms des dossiers. Dans ce même communiqué, Microsoft veut rassurer les utilisateurs : les pirates n’ont pas eu accès au contenu des emails ainsi que les pièces jointes.

Un email a été envoyé à toutes les personnes concernées. En voici un bref aperçu :

Nos données nous indiquent que des informations liées aux comptes (mais aucun contenu de mail) auraient pu être consultées. Mais Microsoft n’a aucune information concernant la raison du visionnage de ces données ou de comment ont-elles pu être utilisées. De ce fait, vous pourriez recevoir des spams ou des emails d’hameçonnage. […] Il est important de souligner que votre mot de passe n’a pas été divulgué, mais par sécurité, nous vous conseillons de le changer.

Un cas de piratage sans crainte ?

Microsoft assure donc que les pirates n’ont pas eu accès au contenu des emails et encore moins aux mots de passe. Sauf qu’une source proche du hack a pris contact avec Motherboard et qu’elle assure que c’est bien plus grave que cela. Selon le site, les contenus des emails ont donc pu être visionnés.

Bonne nouvelle pour les comptes entreprise : ces derniers n’ont pas été touchés par ce piratage.