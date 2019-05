iPhone 2019 : une meilleure antenne boosterait la réception réseau

C’est devenu une pratique incontournable d’Apple : chaque nouvelle année, son lot de nouveaux produits. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, l’innovation se porterait, pour 2019, sur un nouveau schéma d’antenne pour l’iPhone. L’objectif ? Donner une meilleure capacité de localisation en intérieur.

Antenne de l’iPhone : l’importance du design

Le design des antennes de vos smartphones et autres terminaux mobiles joue un rôle important dans votre expérience d’utilisation. En effet, c’est ce design qui assure une qualité dans la réception des signaux de votre appareil. C’est donc pour cette raison que certains smartphones perdent le signal tandis que d’autres appareils continuent à fonctionner correctement.

Dit ainsi, cela peut paraitre anodin, mais le fait de perdre le signal mobile de manière intempestive peut être une véritable problématique. On se rappelle par exemple l’affaire Antennagate de l’iPhone 4.

Ainsi, dans le but de répondre plus efficacement aux attentes des utilisateurs, Apple pourrait se consacrer à une solution qui permettra d’améliorer cette situation. Au lieu d’utiliser les anciens polymères de cristaux liquides pour la fabrication des antennes, il y a de fortes chances que la marque bascule vers les polymides pour la fabrication d’antennes sur les modèles qui arrivent en 2019 et 2020.

L’arrivée des iPhones 5G

Ce choix ne s’est pas fait au hasard. Non seulement cette matière permettra de faire des économies significatives en matière de production et de coût, mais également un choix qui promet une meilleure qualité. Et pour cause, les propriétés intrinsèques du polymide est l’alternative qui permettra d’offrir une plus grande souplesse dans l’intégration des antennes (qui n’est, rappelons-le, pas une tâche facile étant donné l’espace très limité disponible sur les smartphones), mais également une plus grande qualité en termes de réceptions.

Pour le moment, cette nouvelle démarche au niveau de la fabrication d’antennes n’a pas encore été officialisée par le constructeur américain. Il s’agit, en effet, d’une information qui fait suite à une analyse du célèbre Ming-Chi Kuo. Il a également profité de ce moment pour annoncer que la 5G ne pourrait arriver chez Apple qu’en 2020.

