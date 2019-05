Minecraft en réalité augmentée : un nouveau concurrent pour Pokemon GO?

Microsoft progresse (doucement, mais sûrement) dans le monde du jeu vidéo. Et si le succès du jeu mobile Minecraft n’est plus à prouver, le géant californien ne compte pas s’arrêter là. Ce dernier a annoncé, durant la conférence annuelle Build dédiée aux développeurs, que le jeu pourra très bientôt être disponible dans une version en réalité augmentée.

Il faudra donc attendre le dixième anniversaire de Minecraft, c’est-à-dire dans quelques jours, pour profiter de cette nouveauté de la firme.

La réalité augmentée sur Minecraft : présentation sous forme d’une courte vidéo

C’est donc sous forme d’une courte vidéo que Microsoft a décidé de présenter Minecraft en réalité augmentée. Dans ce teaser, on voit un homme jouer avec son smartphone. En se levant, il se trompe de smartphone et prend celui de la fille qui se trouve sur le même banc. La jeune femme s’apprête à se lever également et saisit l’autre smartphone (donc celui que l’homme a laissé sur le banc).

Mais elle se rend compte que ce n’est pas le sien. Et au moment où elle veut le rendre à son propriétaire, elle découvre une porte d’accès vers un monde en réalité augmenté. Pour la petite histoire, le téléphone en question est celui de Markus Persson, le directeur créatif de ce jeu vidéo à succès.

Rendez-vous le 17 mai prochain

Suite à cette annonce qui ravira, certainement, les grands adeptes de Minecraft, la firme promet de donner de plus amples informations à ce sujet dans quelques jours, soit le 17 mai prochain. Pour ceux qui connaissent un peu l’histoire de la firme de Redmond et du jeu Minecraft, vous saurez certainement qu’il s’agit de la date d’anniversaire du jeu (commercialisé le 17 mai 2009) et de rachat par Microsoft, en 2014, pour la somme de 2.5 milliards de dollars.

Le nouveau jeu estampillé Minecraft verra également le jour cette année. Son nom : Minecraft : Dungeons, une variante action/aventure de la version classique. On n’a pas fini de voir des cubes.

