Microsoft conseille de migrer vers Android ou iOS

Bye bye, Microsoft!

C’est fini! Microsoft ne nourrit plus aujourd’hui les mêmes ambitions qu’auparavant pour son système d’exploitation mobile. Windows 10 Mobile est en effet sur le point de tirer sa révérence; son éditeur s’apprête à lui enlever tout support à partir du 10 décembre prochain. Si vous êtes encore sur cet OS en ce moment, il est donc temps d’envisager un nouvel environnement mobile. D’ailleurs, depuis le rapprochement entre Microsoft et ses concurrents mobiles, ce devait être la suite logique des choses. Microsoft lui-même conseille les utilisateurs de son OS de migrer ver iOS ou Android. Étonnant non? Mais ce n’est pas vraiment une surprise.

Microsoft vous dit d’abandonner Windows 10 Mobile

Microsoft va abandonner Windows 10 Mobile et tous ceux qui l’utilisent encore à ce jour devraient faire de même. «Avec la fin de la prise en charge de Windows 10 Mobile, nous recommandons aux clients de migrer vers un appareil Android ou iOS. La mission de Microsoft, visant à donner à chaque personne et à chaque organisation de la planète les moyens de réaliser leurs projets, nous oblige à prendre en charge nos applications mobiles sur ces plates-formes et appareils».

Voici le message que le géant du Web a publié sur son site internet. Aucune erreur d’interprétation possible! Tout paraît clair dans cette déclaration. La firme incite officiellement ses clients à migrer vers ses concurrents. Voilà une chose qu’on ne voit que rarement dans le monde de la high-tech. Mais il n’y a aucune autre issue pour Microsoft; cela devait se passer tôt ou tard! À partir du 10 décembre prochain, plus aucun support ne sera donc apporté à Windows 10 Mobile, mais cela ne signifie pas que les utilisateurs d’appareils sous cet OS vont devoir jeter leur smartphone. Non! Le retrait du support veut tout simplement dire qu’aucune mise à jour ni correctif de bogue ne seront plus proposés pour ce système d’exploitation, ce qui peut le rendre plus vulnérable face aux attaques et piratages divers.

Pourquoi Microsoft abandonne Windows 10 Mobile?

Il y a deux ans ou trois ans, on n’aurait jamais cru qu’une telle chose pourrait se produire. Dans ses projets, Microsoft voulait mettre au point des stratégies efficaces pour faire face à ses puissants concurrents, Android et iOS. Mais apparemment, la firme de Bill Gates n’a pas atteint l’objectif qu’elle se posait. Windows 10 Mobile est impuissant face à ces deux géants et cela se voit très bien à travers ses difficultés sur le marché. Cela s’est accéléré dès 2017, lorsque Microsoft a purement abandonné l’ajout de nouvelles fonctions. Même avant cela, et malgré les mises à jour et nouveautés apportées, la version mobile de l’OS phare de Microsoft n’a jamais pu augmenter ses parts de marché. Une chose tout à fait normale puisque le système n’est installé que sur un nombre très limité d’appareils. Après la migration de Nokia (marque appartenant désormais à HMD Global) vers la plate-forme concurrente Android, le taux d’occupation de Windows 10 Mobile n’a cessé de régresser.

Alors, si vous êtes utilisateur de Windows 10 mobile, le temps du transfert vers Android ou iOS est venu!