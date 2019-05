Fortnite : les nouveautés de la saison 9

Mercredi 8 mai a marqué la fin de la saison 8 de Fortnite, le battle royale d’Epic Games. La saison 9 a donc commencé ce 9 mai. Et qui dit « nouvelle saison » dit automatiquement nouveautés.

Epic Games surfe sur l’engouement des joueurs du monde entier en lançant des petits indices pour attiser la curiosité des curieux et curieuses. Ces petits indices ont été dévoilés sous forme de lettre : d’abord N, puis E et enfin O pour former le mot NEO.

Toutes les nouveautés de ce Fortnite saison 9

C’est LA nouveauté gameplay de cette saison de Fortnite. Le sillage aérien se présente sous la forme d’un cercle avec une partie intérieure qui tourne et qui produit un courant, très similaire à un réacteur géant. En sautant dans ledit courant, on est automatiquement attiré dans sa direction. Une manière de se déplacer assez rapidement, pratique quand on est poursuivi par la zone par exemple.

Autre innovation : la fin des «rage quits» juste avant un frag. Autrement dit, un joueur ne pourra plus se déconnecter juste avant d’être tué pour éviter de subir sa mort. Désormais le personnage restera présent 60 secondes après la déconnexion.

Enfin, la ville de Tilted, rasée de la carte après une éruption volcanique, a été rebâtie entièrement pour cette nouvelle saison. D’où le mot «NEO» teasé par Epic Games avant la sortie de la nouvelle version.

On vous en dira plus au fil des découvertes, notamment concernant la multitude de nouvelles skins et tenues. Bonne bataille !