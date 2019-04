La question environnementale prend de l’ampleur, ce n’est plus un secret. La preuve : même Fortnite s’y met. Devenu un véritable phénomène mondial, le jeu phare d’Epic Games compte aujourd’hui plus de 250 millions de joueurs dans le monde. Certaines structures ont vu dans cette grosse communauté une opportunité pour faire passer des messages de sensibilisation. C’est ce qu’a fait la branche française du WWF, avec son #NoBuildChallenge, créé spécifiquement pour Fortnite.

Quand Fortnite se mêle d’environnement

Si vous avez trainé sur internet et notamment sur Fortnite ces derniers temps, le hashtag #NoBuildChallenge vous a certainement interpellé. L’objectif ? Ne pas construire (d’où le nom du challenge) pour préserver la planète. Comme ses joueurs sont majoritairement des jeunes, la WWF a trouvé dans cette technique un moyen efficace de toucher la nouvelle génération.

Mais alors, si un joueur veut participer, que doit-il faire ? C’est assez simple. Le principe du challenge consiste à ne construire aucune structure et ne détruire aucun objet appartenant à mère Nature. Les joueurs du monde entier doivent laisser derrière eux leur pioche (qui leur sert généralement à construire des éléments pour se protéger des attaques adverses et pour rester en vie) et arrêter de couper des arbres pour construire des bases.

« Sans ressources naturelles, il est difficile de rester en vie »

Un défi intéressant que les plus grands joueurs du monde ont accepté avec engouement. Peu après, plus de 7000 spectateurs ont également suivi le mouvement. Avec un tel défi, la WWF espère que son message sera bien accueilli par les jeunes, à savoir : « sans ressources naturelles, il est difficile de rester en vie. »

Un jeu de tir qui prône l’amour, c’est ça le monde moderne.