Fortnite: Epic Games perd 48% de son chiffre d’affaire en 1 mois

Epic Games serait-elle dans l’eau chaude malgré l’immense succès qu’a connu son jeu vidéo Fortnite?

2018 a été une excellente année pour Epic Games qui a vu ses revenus décuplés. Toutefois, 2019 semble mal commencer! Son titre phare, Fortnite Battle Royale, a connu une chute importante de son chiffre d’affaires au mois de janvier. On parle notamment ici d’une baisse de 48% par rapport à décembre 2018.

Une baisse pas aussi inquiétante

Cependant, il n’y a pas pour autant raison de paniquer! La baisse paraît tout à fait normale en début d’année. Les joueurs ont dépensé tout leur argent pour les Fêtes et préfèrent ne pas trop vider leur portefeuille au mois de janvier. D’ailleurs, bien que cette baisse soit importante, elle ne concerne pas que Fortnite, mais tout le marché du jeu numérique. D’après les chiffres partagés par Superdata, le marché a reculé de 6% sur un an. Une tendance qui devrait toutefois s’inverser dans les mois à venir.

Pour le cas particulier du jeu à succès d’Epic Games, l’avenir s’annonce prometteur. Son modèle de vente et la saisonnalité de ses aventures devraient jouer en sa faveur et lui permettre de générer beaucoup plus de revenus. En effet, de nouveaux produits numériques devraient être proposés sur sa boutique et la saison 8 ne devrait pas tarder à débarquer. Les joueurs sont probablement déjà en train de se préparer pour ces nouvelles sorties.

Toutefois, la baisse du chiffre d’affaires de Fortnite pourrait aussi s’expliquer en partie par la sortie du jeu Apex Legends. Le nouveau jeu de Respawn n’a pas manqué de susciter l’intérêt des joueurs en ligne et a même établi un record dès sa sortie. Il se présente ainsi comme un concurrent de taille pour le jeu d’Epic Games et pourrait même le détrôner.

Néanmoins, l’éditeur ne devrait pas pour autant paniquer. Fortnite bénéficie déjà d’une belle et grande communauté et avec les nouveautés qu’il s’apprête à sortir, le jeu ne devrait pas avoir du mal à séduire le maximum de joueurs en ligne.

Malgré un mois de janvier 2019 plutôt difficile pour Epic Games, on n’a aucun doute sur le fait que le studio saura se reprendre en main!