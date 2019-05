« Nous avons examiné le défaut causé par des substances entrées dans l’appareil et nous aboutirons à une conclusion concernant le lancement dans quelques jours ». C’est ce que vient d’annoncer le PDG de Samsung Electronics, DJ Koh, interviewé par le Korea Herald au sujet d’une prochaine date de sortie du Galaxy Fold.

Il semblerait donc que le géant coréen soit parvenu à régler les multiples défauts de son smartphone pliable, fustigé par la presse et les influenceurs l’ayant reçu avant sa sortie mondiale (prévue début mai à l’origine). Une sortie depuis reportée jusqu’à nouvel ordre.

Date de sortie du Galaxy Fold : quand le monstre sait se faire désirer

En cause, notamment : des marques au niveau de la pliure (surtout après retrait du film protecteur) et un petit trou laissant la dalle du Galaxy Fold à l’air libre. Pour un téléphone vendu à plus de 3000 $ CA, la pilule est difficile à avaler.

Samsung a donc rappelé tous ses appareils pour identifier le problème. Ce serait apparemment chose faite, et le téléphone serait déjà bien plus robuste, avec renforcement de la charnière et la réduction de l’espace entre le film de protection et l’écran pliable.

Le Korea Herald a demandé à DJ Koh si le Galaxy Fold pourrait sortir courant mai 2019 aux Etats-Unis. Celui-ci a simplement répondu, laconique, que la commercialisation « ne sera pas trop tardive ». Le smartphone pliable pourrait donc sortir sur le marché avant son rival, le Huawei Mate X, censé débarquer sur le marché en juillet 2019.

La suite au prochain épisode.

