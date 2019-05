Google Maps : réalité augmentée, mode incognito, toutes les nouveautés

Lors de la conférence I/O 2019, qui se tient en ce moment, Google a annoncé l’arrivée de plusieurs fonctionnalités dans le but d’améliorer l’expérience de l’utilisateur. On pourra désormais profiter d’une toute nouvelle version de Google Maps. Au rendez-vous : un mode incognito, la réalité augmentée ainsi que la suppression automatique des données d’activités et d’historique de positions.

La suppression automatique des données d’activité

Il est assez contraignant de devoir supprimer manuellement les données de navigation sur Google Maps pour faire de la place dans sa mémoire. C’est pour vous éviter de passer par cette étape que Google a annoncé, la semaine dernière, l’arrivée d’une option qui permet de supprimer automatiquement les données d’activité et l’historique des positions.

Ainsi, toutes les données qui datent de plus de 3 mois seront automatiquement supprimées de votre compte Google. Pour le moment, bien que cela soit plus profitable, cette suppression automatique n’est pas encore disponible sur l’historique de positions.

La réalité augmentée, l’une des nouveautés les plus enthousiasmantes de Google Maps

Mais la nouveauté la plus attendue reste la fonctionnalité de navigation avec réalité augmentée proposée pour Google Maps. Cette option arrivera avec les appareils Pixel. Pour le moment, nous ne savons pas encore si la réalité augmentée de Google Maps sera également disponible sur d’autres appareils.

Le principe : lorsqu’on lance un itinéraire, entre autres, l’application utilise la caméra arrière pour ajouter des informations virtuelles (comme des flèches ou des noms de rues) à l’environnement réel.

Google Maps meets AR. Rolling out to Pixel phones, starting today. #io19 pic.twitter.com/rDBxvbZyF8 — Google Maps (@googlemaps) 7 mai 2019

Mode incognito

Bonne nouvelle : pour que vous n’ayez pas à supprimer régulièrement votre historique de position, Google a prévu (et a annoncé lors de la conférence Google I/O) l’arrivée d’un mode incognito. Si vous avez l’habitude de passer par le mode de navigation privée proposé sur Google Chrome ou d’autres navigateurs, vous connaissez certainement cette option.

Dans la pratique, cela signifie que lorsque vous passez en mode incognito plusieurs données ne seront pas enregistrées dans votre compte Google : les recherches de lieux, l’itinéraire ou encore votre position actuelle. Et pour le plus grand plaisir des utilisateurs, la disponibilité de ce mode pour Google Maps se fera aussi bien pour l’application, mais également pour la version web du Maps. Autre nouvelle : le mode Search est également concerné par ce mode de navigation « privé ».

Vous ne verrez plus jamais vos itinéraires comme avant.