Google Play vous laissera bientôt payer en espèces

Jusqu’à présent, la boutique d’application d’Android compte plus de téléchargements que celle d’iOS. Et pourtant, selon les derniers chiffres, les revenus sont nettement plus élevés pour l’App Store. Mais pourquoi un tel écart entre les deux plateformes ? La principale raison est que les utilisateurs d’Android, surtout dans certains pays émergents, n’ont pas la possibilité d’effectuer des paiements en ligne. Pour tenter de pallier à ce souci, Google a eu l’idée de révolutionner le mode de paiement pour PlayStore en offrant la possibilité de payer en espèces.

Les espèces sur Google Play : comment ça marche ?

Connue sous le nom de «Transactions en » (ou «pending transactions» en anglais), cette nouvelle fonctionnalité de Play Store permet aux utilisateurs de la plateforme de payer directement les applications en espèces.

Mais concrètement, comment ça marche ? Pour passer à l’achat de l’application, l’utilisateur recevra un code de la part de Google Play. Ce code lui permettra de finaliser son achat. Pour l’activer, l’utilisateur devra passer chez un commerçant, le lui donner, payer en espèces et attendre que le paiement par ce tiers se fasse. Au bout de quelques minutes, le téléchargement de l’application se lance automatiquement sur le smartphone de la personne ayant effectué le paiement. Un message de confirmation du paiement lui parviendra également, automatiquement.

Pour le moment, cette fonctionnalité ne sera utilisable que dans le cadre d’un achat d’applications. Mais si l’on se réfère aux annonces faites par la firme de Mountain View, cela ne s’arrêtera pas là. En effet, elle prévoit, dans un avenir proche, d’adopter cette même méthode pour le paiement des microtransactions ainsi que les achats in-app.

Transformer les utilisateurs gratuits en utilisateurs payants

L’objectif d’Android est donc de transformer tous les utilisateurs gratuits en des utilisateurs payants. Cette option a déjà été déployée au Japon et au Mexique. Le principe est surtout de faciliter l’achat d’application dans les pays en voie de développement où les échanges en espèces sont plus pratiques que d’autres. Selon les informations recueillies, cette application n’est pas destinée à une utilisation en Europe. Bien que le fait de le voir au Japon augmente les chances de déploiement chez nous.

