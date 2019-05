Windows 10 voit le grand retour des PowerToys

Les PowerToys, vous connaissez ? Si vous êtes un utilisateur chevronné de Windows depuis les années 1990, ce nom ou plutôt cette fonctionnalité ne vous est, certainement, pas nouvelle. Et pour la première fois depuis 16 ans, Microsoft est sur le point de proposer un retour de ses PowerToys. L’éditeur les offrira pour les utilisateurs avancés de Windows 10.

Lancés pour la première fois sur Windows 95, les PowerToys sont des programmes gratuits qui permettent l’accès à des versions améliorées de certaines applications de l’OS ou à des raccourcis. Au départ, ces outils étaient destinés aux développeurs Windows qui voulaient adapter le système à leur propre usage. Mais ils sont rapidement tombés dans les mains des utilisateurs touche-à-tout.

Pourquoi Windows 10 fait-il revivre les PowerToys ?

Et s’il fut un temps où cette option avait fait le plus grand bonheur des utilisateurs, elle avait petit à petit pour laisser place aux nouvelles améliorations apportées à l’interface par Microsoft. Pour leur retour sur Windows 10, elle sera proposée en open source sur GitHub.

Pour aller progressivement, l’utilisateur avancé pourra profiter de deux PowerToys, pour commencer : le « Maximize to new desktop widget » et « Windows key shortcut guide ». Le premier affiche un bouton contextuel lorsque l’utilisateur passe sur le bouton d’agrandissement d’une fenêtre. En cliquant dessus, un bureau virtuel prendra forme, ce qui permettra d’envoyer et agrandir l’application en cours, vers le bureau. Le deuxième est un moyen pour générer instantanément un guide des raccourcis disponibles, pendant quelques secondes.

D’autres fonctionnalités en cours

Ces deux PowerToys ne sont que les premiers d’une longue série. Et pour cause, Microsoft travaille d’ores et déjà sur d’autres fonctionnalités potentielles. On pourra s’attendre, par exemple, à un gestionnaire de raccourcis clavier, des outils qui permettront aux utilisateurs de remplacer et adapter les fonctionnalités Win + R ou Alt + Tab en fonction de ses habitudes d’utilisation, renommer des fichiers par lots, etc.

Pour répondre plus efficacement aux attentes de chacun, les utilisateurs de GitHub sont invités à proposer des idées de PowerToys pour une expérience d’utilisation optimale.

À vous de jouer!