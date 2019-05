Lenovo révèle le premier PC portable avec écran pliable

Le phénomène de ces derniers mois : l’avènement des smartphones à écran pliable. Et même si pour le moment, les véritables performances et les capacités des premiers modèles de cette configuration (Galaxy Fold et Mate X) ne sont pas encore totalement au point, Lenovo a déjà introduit un nouveau produit à la grande famille des appareils à écran pliable : un ordinateur portable. Lors de la présentation de ce prototype à la presse, le fabricant chinois a montré fièrement son écran OLEL LG qui se ferme à la manière d’un livre.

Pourquoi pas une tablette ?

Première configuration importante : cet ordinateur n’a pas de clavier physique. Et pourtant, le fabricant précise bien qu’il s’agit d’un ordinateur portable et non d’une tablette ou d’un smartphone. Le fait est que cet appareil tourne grâce à un système d’exploitation Windows, qu’il est équipé d’un processeur Intel (pas encore d’informations précises sur ledit processeur) et que la taille de l’écran est de 13,3’’ avec une définition de 1920 x 1440 pixels. Bien que cette configuration puisse être bénéfique, dans bien des cas, pour les personnes qui doivent poser une grande quantité de texte pourra trouver cela problématique.

Une bonne prise en main du Lenovo pliable

Plusieurs sites spécialisés dans les tests de nouvelles technologies ont déjà pu prendre en main le prototype. Et le verdict est assez encourageant, car l’écran pliable offre des options assez intéressantes. Par exemple, les personnes qui ont l’habitude de poser leur ordinateur portable sur leurs cuisses peuvent profiter d’une partie inférieure avec le clavier virtuel et la partie supérieure bien inclinée face à soi pour offrir une vision parfaite.

Pour profiter d’une meilleure prise en main, les utilisateurs pourront également le tenir à moitié ouvert, comme un livre. Pour son utilisation, vous aurez le choix entre le clavier physique, le clavier virtuel ou encore le stylet.

Pour le moment, c’est tout ce que l’on sait sur cet ordinateur portable pliable. Il n’a pas encore de nom, mais intégrera la famille des ThinkPad X1. Selon les estimations du fabricant, elle devrait être mise sur le marché l’année prochaine.

