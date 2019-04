Z6 Pro : Lenovo officialise son smartphone à quadruple capteur photo

Lenovo a rencontré un succès silencieux avec son Z5 Pro GT et ses 12 GO de RAM. Mais le constructeur n’est certainement pas décidé à s’arrêter là. En effet, ce dernier vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau bijou technologique dans son catalogue de produit : le Z6 Pro.

Et le moins qu’on puisse dire c’est que le Z6 Pro n’est pas un smartphone « classique » car on y retrouve une quadruple caméra photo à l’arrière (de 48 MP, 16 MP, 8 MP et 2 MP) et une caméra photo pour les selfies de 32 MP.

Lenovo Z6 Pro : des caractéristiques dignes des plus grands smartphones

Lenovo joue désormais dans la cour des grands. Et les concurrents ont de quoi s’inquiéter. Car le Z6 Pro se dote de caractéristiques impressionnantes. Passage en revue :

Processeur Snapdragon 855

Écran Super AMOLED, 6,39 pouces, définition 2340 x 1080 pixels

Capteur d’empreintes digitales situé sous l’écran

Système de reconnaissance faciale

6, 8 ou 12 GO de mémoire vive

128 ou 512 GO de mémoire interne

Quadruple capteur photo à l’arrière :

Capteur principal de 48 mégapixels

Capteur grand-angle de 16 mégapixels

Capteur telephoto de 8 mégapixels

Capteur dédié à la vidéo de 2 mégapixels

Capteur photo avant de 32 mégapixels

Batterie de 400 mAh

Et le prix ?

Pour des caractéristiques aussi impressionnantes, l’on s’attendrait également à un prix « impressionnant ». Mais, à en croire les tarifs qui seront pratiqués dès lundi sur le marché chinois, la version de 6Go de RAM et 12 Go de mémoire interne sera commercialisée à 2899 yuans, soit l’équivalent de … 580$ CA. Une bagatelle en comparaison du Samsung Galaxy Fold ou du Huawei P30.

Pour le moment, le seul souci est qu’il est destiné uniquement au marché chinois. Une seule solution, donc : l’importation.

