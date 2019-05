Red Dead Online : fin de la bêta, toutes les nouveautés à venir cet été

Lors de sa première sortie officielle en version bêta, le monde en ligne de Red Dead Redemption 2 ou RDR2 pour les intimes ouvrait les portes vers plusieurs grandes prouesses. Mais les joueurs sont encore restés sur leur faim, car le contenu n’est pas allé au bout des possibilités qui s’offraient aux jeux. Aujourd’hui, c’est une toute nouvelle dimension que les développeurs de Rockstar présentent avec Read Dead Online et toute une collection de nouvelles fonctionnalités.

Les fans du jeu seront heureux d’apprendre que toutes les mises à jour du contenu apportent réellement du nouveau. Concrètement, qu’est-ce qui vous attend ?

Les missions

La première grande nouveauté : les missions. Si vous avez terminé le grand assaut du Frot Mercer, vous pourriez continuer votre quête grâce à une série bien garnie de missions tout aussi entrainantes les unes que les autres.

Par ailleurs, si vous souhaitez garder votre part de liberté dans le jeu, les développeurs ont pensé à vous. Il vous sera désormais possible d’atteindre de nouveaux objectifs en free-roaming. Et pour rendre l’expérience encore plus enrichissante, plusieurs nouveaux personnages viennent s’ajouter au lot.

Les défis clan contre clan de Read Dead Online

Le mode clan contre clan s’est enrichi. En plus des confrontations dans lesquelles vous avez l’habitude de vous lancer, vous également accès à des concours de pêche, de tir, de cueillette, et plus encore.

Vos objectifs au cours de la mission peuvent s’ajouter petit à petit. Au fur et à mesure que vous progressez, vous pourrez rencontrer des personnes qui ont besoin de votre aide. Ouvrez bien les yeux, car ces derniers peuvent vous aider à empocher un pactole.

Par ailleurs, option attendue : le poker. Les cowboys peuvent en effet s’attabler pour disputer une petite partie.

Enfin, dans le nouveau mode «Overrun Showdown», l’objectif est simple : conquérir un grand nombre de terrains tout en capturant les points clés de l’arène.

Armes et cosmétiques

De nouvelles armes et de nouveaux cosmétiques sont également à prévoir. Vous aurez, par exemple la possibilité de choisir le LeMat revolver. Des styles de jeux offensif et défensif seront également disponibles.

Le rang d’hostilité a également été amélioré. Il suffit, pour cela, de vous rendre dans le menu de votre personnage.

À vos Colts !

