ZombieLoad : Intel touché par une énorme faille de sécurité

Il y a plus d’un an, des chercheurs avaient révélé les failles de sécurité Spectre et Meltdown dans des millions de puces Intel. À l’époque, ceux-ci avaient prévenu : ce n’était que le sommet de l’iceberg et de nouvelles brèches ne tarderaient pas à voir le jour.

Une prédiction confirmée cette nuit, puisqu’Intel et un groupe de chercheurs issus de plusieurs université européennes et américaines ont dévoilé l’existence d’une faille de sécurité qui concernerait plusieurs générations de processeurs Intel fabriqués depuis 2011, équipant des millions d’ordinateurs dans le monde.

ZombieLoad, la nouvelle faille qui fâche chez Intel

La faille en question, qu’ils ont baptisée « ZombieLoad », tire parti de la manière dont les processeurs optimisent leurs calculs en tentant de prédire les opérations à venir, tout comme Spectre et Meltdown. Elle combine quatre failles distinctes, et permet d’espionner l’activité d’une machine, pour absorber des informations sensibles : mots de passe, messages, documents confidentiels…

« On traite le processeur comme un réseau de composants, et en gros on épie le traffic entre eux, indique l’un des chercheurs basés à la Vrije Universiteit d’Amsterdam. On entend tout ce que ces composants échangent entre eux. »

Pour illustrer le fonctionnement de ZombieLoad, la vidéo ci-dessous, tournée par les chercheurs de l’université de Graz, en Autriche, montre comment un programme non reconnu peut déterminer la liste des sites Internet visités par l’utilisateur d’un ordinateur.

Des millions d’ordinateurs concernés

La faille, dont la découverte a été communiquée à Intel le mois dernier, dispose aujourd’hui de correctifs en cours de développement. L’application des correctifs devrait provoquer des chutes de performance pour les processeurs, « inférieures à 3 % sur les ordinateurs personnels », selon un porte-parole d’Intel.

La baisse de performances pourrait atteindre 9 % pour les serveurs Web concernés. Amazon, Mozilla et Google ont annoncé avoir d’ores et déjà appliqué les correctifs. Des mises à jour de Mac OS et de Windows ont également été déployées pour les ordinateurs individuels ; les particuliers sont invités à simplement appliquer la dernière mise à jour de leur système d’exploitation.