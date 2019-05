Hausse du Bitcoin : du simple au double en un mois

Le marché du Bitcoin et des cryptomonnaies est loin d’être stable. En décembre 2018, les analystes émettaient la théorie que le Bitcoin pourrait bientôt connaître ses dernières heures. 84 % de la valeur de la cryptomonnaie s’est envolée en à peine un an. Les utilisateurs étaient alors prêts à faire face à une grande crise. Sauf qu’entre le 2 avril et le 14 mai, le Bitcoin a vu sa valeur doubler. Partant de 4100 $, elle est aujourd’hui à 8200 $. Une hausse qui rappelle sans conteste la grande frénésie de 2017.

Une hausse de 24 % en quelques jours pour le Bitcoin

Tous les yeux rivés vers la montre : lundi dernier à 12 heures 30, un Bitcoin valait 7 885,38 dollars contre 6291,33 dollars le vendredi précédent à 17 heures. Ce qui équivaut à une hausse d’environ 24 % si l’on se réfère aux chiffres compilés par les fournisseurs de données financières comme Bloomberg. Quelques heures avant l’écriture de cette article, le prix de la cryptomonnaie tournait autour des 7963,32 dollars.

Pour les connaisseurs, il s’agit du plus haut niveau depuis juillet 2018. Selon l’analyste Lukman Otunuga : « Il n’y a pas de nouvelles majeures pour expliquer cette appréciation agressive. Elle reste un mystère pour les investisseurs ».

Comme un air de 2017

Un autre analyste de chez Markets.com, Neil Wilson, quant à lui affirme que « la frénésie peut revenir ». Une affirmation prémonitoire certainement parce que c’était au moment où la hausse n’était que de 10 % que ce dernier avait fait cette annonce. Pour rappel, depuis le début du mois d’avril de cette année, le Bitcoin a gagné environ 90 % alors qu’il était stagné entre 3500 et 4000 dollars durant le premier trimestre de 2019.

Même si on est encore assez loin des 19511 dollars de décembre 2017, il est certain que cette hausse profitera bien aux investisseurs.