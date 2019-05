World of Warcraft Classic : une édition collector pour les 15 ans du jeu

Pour les gamers, 2004 est à marquer d’une pierre blanche. C’est à l’époque qu’on faisait la connaissance, d’un tout nouveau MMOPRG, connu sous le nom World of Warcraft. Un jeu qui très vite a rassemblé des millions d’adeptes aux quatre coins de la planète. En 2019, pour célébrer les 15 ans de World of Warcraft, Blizzard a donc eu la brillante idée de (re)lancer le jeu dans une édition collector, sous le nom de World of Warcraft Classic. Champagne !

World of Warcraft Classic, pour revivre l’aventure WoW

Le 27 août prochain, Blizzard Entertainment réserve une surprise de taille pour les vétérans et les nouveaux joueurs de World of Warcraft. Pour fêter les 15 ans d’existence de ce jeu épique, les joueurs pourront découvrir les origines de Word of Warcraft dans un raid à 40 joueurs. Fidèle et authentique à la version originale, cette édition collector fait flirter dangereusement les joueurs avec le danger.

Au rendez-vous, les flammes embrasées et ardentes du cœur du Magma ou encore la fameuse bataille de factions entre Austrivage et Moulin-de-Tarren. Bref, tous les moments forts et les histoires passionnantes qui ont façonné le jeu depuis ces débuts attendront les joueurs.

Un contenu à plusieurs phases

Selon Blizzard, après le lancement de cette édition collector, la sortie du contenu sera rythmée par plusieurs phases qui suivront le même rythme et le même ordre que le jeu original. Les joueurs seront alors invités à revivre l’histoire de World of Warcraft pendant que les héros se préparent à entrer dans le repaire de l’Aigle noir. Vous retrouverez également l’affrontement en JcJ pour gagner de l’ honneur et des récompenses. Et bien évidemment, impossible de passer devant la grande bataille des royaumes pour ouvrir les portes d’Ahn’Qiraj.

L’expérience originale améliorée en 2.0

Bien que l’expérience de jeu en 2006 était unique, à cette époque, le temps change et les habitudes des gamers également. Blizzard l’a bien compris, c’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils ont décidé de moderniser le jeu avec l’ajout de plusieurs infrastructures de la nouvelle génération : des serveurs à la pointe de la technologie actuelle pour plus de fluidité et de stabilité dans le jeu ou encore une intégration de toutes les fonctionnalités sociales de Blizzard Battle.

