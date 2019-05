SanDisk lance la première carte micro SD de 1 TO

Fut un temps où 1 GO tenait dans un disque de la taille d’un placard. Vingt ans plus tard, après l’avoir annoncée lors du MWC 2019, l’entreprise SanDisk met sur le marché la toute première carte micro SD avec une capacité de 1 TO (équivalent à 1000 Go). Mais une telle capacité demande un investissement conséquent. Sur Amazon, cette petite perle coûte la bagatelle de 850 $ CA.

Une carte SD de 1 TO, oui mais pour quoi faire ?

Faisant partie de la grande famille des microSD « Extrême », cette microSD fait profiter aux utilisateurs des mêmes avantages que les autres produits de la gamme. Idéale pour les appareils Android (les smartphones et les tablettes) et la Nintendo Switch, cet accessoire de stockage de fichiers est homologué A2 (ce qui permet un chargement beaucoup plus rapide que celui offert par les microSD A1).

À l’image des capacités, la performance est louable. Et pour une compatibilité encore plus large, SanDisk a fait en sorte que cette micro SD soit également compatible avec les classes U3 et V30. Ce qui en fait un excellent composant pour les appareils photo et les caméras d’action comme les différents modèles proposés par GoPro.

Comme vous vous en doutez, cette dernière est capable d’enregistrer des vidéos en Full HD et en UHD 4K. Le visionnage se fait, par la suite, dans les meilleures conditions possible (à condition que votre écran soit de bonne qualité). Pour la vitesse de transfert, comptez jusqu’à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture.

Attention tout de même, avant de sortir votre carte de crédit, vérifiez bien que le périphérique que vous comptiez utiliser soit bien compatible avec la norme micro SDXC.

Dernière mise à jour le 2019-05-16 at 23:59 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires