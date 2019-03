Nintendo sortirait deux nouvelles Switch cet été

Pourquoi sortir une seule console quand on peut en sortir deux ?

Jusqu’ici, la sortie d’une nouvelle console Nintendo Switch a toujours été démentie par Nintendo Japon. Mais l’annonce d’un journaliste du Wall Street Journal, Takashi Mochizuki, a quelque peu ravivé l’espoir. Ce dernier vient de publier un article dans lequel il anticipe la sortie de deux nouvelles Nintendo Switch pour l’été prochain. Selon le reporter, il ne s’agit donc plus de simples rumeurs, car la source de cette information est sûre et bien informée.

Deux versions : Lite et Pro

La première version s’inspirerait de la Nintendo Switch originale, mais avec des fonctionnalités plus poussées et des équipements plus performants. Elle saura donc répondre aux attentes des joueurs les plus exigeants. Mais le journaliste précise que même si des améliorations sont apportées sur la console, celle-ci n’atteindra toutefois pas la puissance que l’on retrouve sur la PlayStation 4 ou la Xbox One X.

La deuxième console, quant à elle, est destinée à un public plus large. Plus abordable, elle sera à la portée de tous les joueurs. Le revers de la médaille : les fonctionnalités ne seront pas comme celles retrouvés sur la première version et sur la Switch classique.

688 Commentaires Console Nintendo Switch avec Joy-Con - rouge néon/bleu néon Console Nintendo Switch Neon

Autonomie: varie en fonction des conditions d'utilisation, de 3 heures (pour un jeu comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild) à plus de 6 heures

La boite est composée de :

1 console avec 1 manette Joy-con droite rouge néon et 1 manette Joy-con gauche bleu néon

1 station d'accueil Nintendo Switch

Une présentation prévue pour cet été

Impatient de découvrir ces deux nouveaux joujoux de Nintendo ? Il vous faudra encore patienter quelques mois, car la présentation des consoles se fera, certainement, à l’E3 (qui se tiendra en juin prochain). Pour le moment, aucune information sur le design n’a été communiqué, mais on sait déjà qu’il sera différent de l’original.

Vivement l’été.

Dernière mise à jour le 2019-03-27 at 12:18 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires