SpaceX reporte sa première vague de satellites

La société spatiale SpaceX avait l’intention de lancer les 60 premiers satellites de sa future constellation « Starlink » cette nuit. L’objectif : envoyer 12.000 satellites dans l’espace censés fournir une meilleure connexion Internet aux quatre coins du monde. Mais des conditions météo non favorables ont d’abord obligé l’équipe à reporter le tir et l’entreprise a finalement décidé de décaler le lancement d’une semaine pour tout revérifier.

SpaceX ne donne pas encore de raisons à ce nouveau report, mais son PDG Elon Musk a indiqué qu’une mise à jour logicielle serait effectuée à cette occasion.

Le marché de l’internet de l’espace pour SpaceX

SpaceX voit les choses en grand. Numéro un du marché des lancements, cette dernière a l’intention de prendre également une place d’honneur dans le -futur- marché de l’internet de l’espace. Et c’est bien parti, car jusqu’à aujourd’hui, ses concurrents principaux, dont Amazon ou OneWeb, sont encore à la traîne.

Grâce à ces innovations, Elon Musk s’attend à rafler 3 à 5 % du marché mondial de l’internet. Ce qui équivaut à plus de 30 milliards de dollars par an, soit dix fois plus que son chiffre d’affaires avec les lanceurs. Les gains engrangés serviraient à financer le développement des futurs fusées et vaisseaux spatiaux estampillés SpaceX.

Encore une douzaine de lancements au rendez-vous

Et ce premier lancement n’est qu’un premier pas, car la société a obtenu l’autorisation, par les autorités américaines, de lancer 12.000 satellites. Les 60 satellites sont encore loin d’être suffisants selon Elon Musk, car ce nombre permettra seulement de rendre le système « économiquement viable ». Il faudra au moins 800 satellites pour rendre le projet totalement opérationnel. Si l’on fait un petit calcul, il faudra donc une douzaine de lancements en plus.

« Je pense que d’ici un an et demi ou deux ans, SpaceX aura probablement plus de satellites en orbite que l’ensemble des autres satellites », affirme le grand patron. Pour information, il y a, actuellement, 2.100 satellites actifs en orbite terrestre.

