SpaceX : toutes les infos sur l’incident de la capsule Crew Dragon

Quelques jours après l’anomalie survenue durant le test au sol des propulseurs de la capsule Crew Dragon, la Nasa et SpaceX distillent les informations au compte-gouttes. Et pourtant, la suite de la mission des astronautes américains vers la Station Spatiale Internationale dépend grandement de cette capsule. Après la photographie et la vidéo qui circule sur Twitter, SpaceX et NASA n’ont ni nié, ni confirmé les faits.

Retour sur l’incident qu’a connu la capsule de SpaceX

Si l’on revient un peu sur la source des faits, samedi dernier, les équipes de SpaceX ont effectué des tests sur les moteurs du propulseur. Mais un photographe du journal local Florida Today a remarqué qu’une épaisse fumée noire s’élevait sur le littoral. La première conclusion : une explosion s’est produite à Cap Canaveral.

Quelques heures plus tard, une vidéo a été diffusée et partagée en masse sur Twitter. Cette vidéo montrait également de la fumée qui engloutissait totalement la capsule Crew Dragon. Mais ni Space X, ni la NASA n’ont confirmé ou nié les faits. Malgré le fait que les médias et le grand public commençaient à se demander plusieurs questions.

La NASA évoque l’incident

Jeudi 25 avril, le comité consultatif de la NASA pour la sûreté a parlé de l’incident lors d’une réunion. C’est alors confirmé, il ne s’agit pas d’une simple rumeur ou de photos montages, car un problème s’est réellement produit pendant l’allumage des huit propulseurs du véhicule spatial. Selon la présidence du comité, Patricia Sander, « une anomalie a résulté de l’allumage des huit Super Draco. L’incident n’a pas fait de blessé, car aucun personnel ne se trouvait sur l’aire d’atterrissage lors des faits ». Ce qui est fort rassurant.

L’avenir du premier vol habité de la capsule ?

Pour le moment, une enquête est en cours par Space X et la NASA. Et pour le moment, aucune conclusion à en déduire. D’ailleurs, les responsables de l’enquête pensent qu’il faudra encore un peu de temps avant de pouvoir en tirer de véritables résultats. L’avenir du premier vol habité de la capsule reste encore donc un point d’interrogation.