Google Chrome sur Android : les onglets groupés disponibles en test

Google ne se repose pas sur ses lauriers. Toujours dans le but de satisfaire les utilisateurs et leur offrir la meilleure expérience d’utilisation, le géant américain ne cesse de proposer des fonctionnalités et des mises à jour pour faciliter leur quotidien. Et si vous avez l’habitude de jongler entre plusieurs onglets en même temps lorsque vous naviguez sur Google Chrome Android, vous serez certainement heureux de cette nouvelle possibilité en phase test : le groupement d’onglets avec une interface toute nouvelle.

Comment fonctionne le groupement d’onglets sur Google Chrome

Comme vous l’aurez deviné à son nom, cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de réunir les onglets par groupes. Pour une navigation plus rapide et plus efficace, vous pouvez par exemple retrouver les recherches faites sur les sujets d’actualité dans un même groupe, les sites de réseaux sociaux dans un autre et les recettes pour votre prochain brunch en famille dans un troisième.

Et ce n’est pas tout, pour que l’utilisateur profite réellement d’une rapidité de navigation, Google propose également une autre fonctionnalité qui consiste à changer très rapidement entre les onglets au sein d’un même groupe. Dans l’interface dédiée pour à nouvelle fonctionnalité, Google Chrome affiche, dès à présent, une petite barre en bas de l’écran où l’utilisateur, grâce à un système de bulle, pourra sélectionner l’onglet qu’il souhaite afficher.

Les étapes pour activer la nouvelle fonctionnalité

Vous êtes tenté par cette nouvelle fonctionnalité que propose Google : le groupement d’onglets et la navigation rapide ? Vous devez, pour cela, passer par l’installation de Chrome Canary (une version encore instable de Google Chrome). Grâce à cette application, vous pourrez profiter des dernières nouveautés proposées par Chrome ainsi que de mises à jour très fréquentes. Une fois l’application bien installée, voici les étapes à suivre :

Ouvrez-là

Connectez vos à votre compte Google

Tapez chrome://flags dans la barre d’URL

Activez chrome://flags#enable-tab-groups en choisissant Enabled

Activez également chrome://flags#enable-tab-grid-layout en choisissant Enabled

Fermez et relancez Chrome Canary

Bonne navigation !