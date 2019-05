Comment lancer Microsoft Edge sur macOS ?

Ce n’est plus un simple bruit de couloir : Microsoft est prêt à faire son grand retour sur macOS et propose donc son tout nouveau navigateur web, Microsoft Edge. Une impression de déjà vu s’empare de vous ? C’est normal, car les versions Canary et Dev d’Edge pour Mac ont déjà fuité au début du mois de mai. Mais jusqu’ici, l’éditeur n’avait pas encore annoncé officiellement la sortie de version pour les utilisateurs de la marque à la pomme. Aujourd’hui, nous sommes certains : Microsoft et macOS, une nouvelle grande histoire d’amour qui commence.

Microsoft Edge sur macOS, ça donne quoi ?

La firme de Redmond propose sur sa page Edge Insider la version Canary de son navigateur qui fonctionne à partir du Chromium. Pour le grand plaisir des adeptes et des futurs adeptes, la mise à jour de ce nouveau modèle se fait tous les jours.

Autre nouvelle qui fera certainement plusieurs heureux : la version Dev (qui est mise à jour toutes les semaines) est également en chemin et sortira très bientôt. D’ailleurs, la fuite du navigateur, il y a quelques jours, vous permettra aussi de récupérer cette version. Vous avez du mal à choisir ? Pas de problème, les deux montures peuvent être utilisées en même temps.

Côté esthétique et côté fonctionnalité, on retrouve toutes les caractéristiques habituelles sur macOS. Par exemple, sur Edge Canary, le support du mode sombre de macOS Mojave. Microsoft a également pensé à la Touch Bar qui permet à l’utilisateur de passer d’un onglet à un autre et afficher les contrôles d’une vidéo. Vous pourrez également profiter des gestes tactiles proposés par macOS car la plupart sont pris en charge par le navigateur.

Pour qui est ce nouveau navigateur ?

Quant aux polices, menus, caractères et raccourcis clavier, le navigateur a su se mouler parfaitement aux conventions de Mac.

Si Edge sur macOS est destiné à tous les utilisateurs lambda, sans exception, l’éditeur vise plus les développeurs. Et pour cause, le navigateur leur permettra de tester leurs sites et leurs web apps sur Mac.