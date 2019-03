Comment activer le dark mode sur Windows et macOS

Le dark mode frappe encore!

Le dark mode devient peu à peu la tendance actuelle. Il n’y a pas longtemps, nous vous avons rapporté ici que ce nouveau mode sombre est arrivé sur Facebook Messenger, la célèbre application de messagerie du réseau social américain. Maintenant, c’est au tour du navigateur Chrome de Google de l’inaugurer sur sa version macOS et Windows. Sur le système d’exploitation d’Apple, la nouvelle fonctionnalité semble s’activer par défaut. Ce n’est malheureusement pas le cas sur celui de Microsoft, mais il est possible de l’activer manuellement. Nous vous expliquons comment faire.

Activer le dark mode sur macOS

Le changement apporté par le nouveau mode sombre en est un assez léger sur le navigateur Google Chrome. Il ne change à peu près rien du tout, mais se limite à changer les fonds clairs en fonds sombres. Toutefois, c’est plus confortable et plus pratique pour éviter que les yeux se fatiguent, et si vous êtes sur un appareil équipé d’un écran OLED, le dark mode peut aussi favoriser l’économie d’énergie. Comme nous l’avons déjà dit plus haut, la nouvelle fonctionnalité est activée par défaut sur macOS. Pour en profiter, vous n’aurez donc rien d’autre à faire que de mettre à jour votre navigateur Chrome.

Activer le dark mode sur Windows

Sur Windows, le mode sombre n’est pas encore tout à fait au point pour Google Chrome. Cela dit, il est possible de forcer son activation et pour ce faire, voici quelques étapes à suivre:

Bien évidemment, il faudra commencer par mettre à jour le navigateur et basculer vers la dernière version, Google Chrome 73. Pour cela, rendez-vous dans le Menu principal, puis «Aide» et «À propos de Google Chrome». Normalement, vous serez invité à installer la nouvelle mise à jour.

Maintenant que votre navigateur est à jour, vous devez cliquer droit sur le raccourci Chrome sur votre bureau et vous rendre dans les «Propriétés». Une fois dedans, il ne vous reste plus qu’à accéder au champ «Cible», de placer le curseur à la fin de la ligne, d’ajouter un espace et taper l’instruction «–force-dark-mode».

Après validation, redémarrez l’application Chrome et profitez du nouveau mode sombre.

Maintenant, que vous soyez fervent amateur de Windows ou de macOS, vous pouvez naviguer sur Google Chrome en appréciant l’esthétique du dark mode et sans vous fatiguer les yeux. N’est-ce pas formidable?