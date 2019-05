PS5 : Sony montre en vidéo la différence de temps de chargement avec la PS4 Pro

Si la PS5 n’a pas encore été présentée officiellement, plusieurs informations ont été distillées au compte-goutte à son sujet. Notamment via Mark Cerny (l’architecte de la PS4), qui a dévoilé récemment quelques caractéristiques de la PS5. Parmi les plus attendues : le temps de chargement plus rapide grâce à la présence d’un SSD dans la machine. Pour faire monter un peu plus le suspense, Sony a décidé d’illustrer cette caractéristique grâce à une courte vidéo comparative.

Le chargement de la PS5, ou la Formule 1 du jeu vidéo

Dans cette courte vidéo, Sony a voulu mettre sur le devant de la scène le temps de chargement de sa future console. On y retrouve donc une même séquence tirée de Marvel’s Spider-Man sur la PlayStation 4 Pro et une autre sur la PlayStation 5. Et si vous êtes déjà satisfait par les performances offertes par la 4 Pro, vous serez encore plus bluffé des résultats de cette vidéo courte.

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 21 mai 2019

En effet, le temps de chargement de Spider-Man sur la PS4 Pro est de 8,10 secondes contre 0,83 seconde sur cette console « nouvelle génération ». Une différence notable de plus de sept secondes. Autre atout mis en exergue dans cette vidéo, une fois en jeu, le titre « freeze » plusieurs fois sur le PS4 Pro, tandis qu’il est beaucoup plus fluide sur la nouvelle née.

Une prouesse offerte par le SSD

Ce temps de chargement plus rapide est bien lié aux premiers détails techniques dévoilés par Mark Cerny. Dans les colonnes de Wired, on découvrait il y a quelques mois que le temps de chargement soit nettement plus rapide grâce à la présence de la technologie SSD sur la console nouvelle génération.

Bien évidemment, pour le moment, nous ne pouvons pas encore totalement être certains de cette prouesse, car il est important de préciser que le jeu testé sur les deux consoles (Marvel’s Spider Man) est à la base un jeu pour la PlayStation 4.

Une question se pose donc : est-ce que la future génération fera la même chose sur les catalogues qui lui sont dédiés ? Pour le moment, il est encore trop tôt pour se prononcer.

Dernière mise à jour le 2019-05-22 at 08:49 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires