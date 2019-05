Jeu en streaming : et si Nintendo s’y mettait aussi ?

Alors que la semaine dernière, Sony et Microsoft annonçaient la signature (surprise) d’un accord pour l’utilisation des serveurs Azure, qui permettra de propulser le service de streaming du géant nippon, il semble que Nintendo souhaite aussi se prêter à l’exercice. Si pour le moment, cela reste un bruit de couloir, car Nintendo n’a pas encore officialisé l’information, plusieurs pistes poussent à croire que cela ne tardera pas. Lorsque ce moment viendra, nous ne serons donc plus aussi surpris que lors de l’annonce de Sony et Microsoft.

C’est grâce à un tweet de l’analyste basé à Tokyo, David Gibson, que l’on a pu apprendre la nouvelle : « Nintendo lui-même cherche aussi à travailler avec MSFT (Azure) pour proposer son propre service de streaming dans certaines régions (notamment les États-Unis et le Japon).»

But also Nintendo itself is looking also to work with MSFT (Azure) to offer its own streaming service in limited regions (JP, US etc).

— David Gibson (@gibbogame) 17 mai 2019