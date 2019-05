Pour Elon Musk, le projet de conquête spatiale de Jeff Bezos «ne fait aucun sens»

L’espace n’est pas assez vaste pour deux des plus grands entrepreneurs du siècle. Elon Musk est passé, une fois de plus, sur son canal de communication préféré, Twitter, pour tacler la vision du grand patron d’Amazon, Jeff Bezos. Se lançant dans une série de tweets à propos de la viabilité du projet de la société Space X, Musk n’a pas mâché ses mots sur les colonies spatiales que ce dernier projette de mettre en place, sous la bannière Blue Origin. « Ça n’a aucun sens », a-t-il lâché en réponse à un internaute.

« … construire les États-Unis au milieu de l’Atlantique »

Pour le fondateur de Tesla, ce scénario est digne d’une scène issue d’une science-fiction. Et pour cause, selon ce dernier : « Il faudrait transporter des masses énormes. Ce serait comme construire les États-Unis au milieu de l’Atlantique ». Une manière imagée de donner son avis sur ce projet grandiose.

Et pour être certain que ces mots arrivent vraiment aux oreilles de l’intéressé, Musk a pris soin de le mentionner dans son tweet. Pour ceux qui connaissent un peu les activités de Musk sur les réseaux sociaux, vous ne serez certainement pas surpris par cette intervention. L’entrepreneur est reconnu pour les tweets assassins de ce genre.

Blue Origin VS SpaceX

Mais cette fois-ci, l’on peut dire que la remarque n’était pas innocente. Et pour cause, les deux entrepreneurs sont devenus des concurrents directs. Musk, patron de SpaceX, a de quoi avoir peur, car Jeff Bezos a des ambitions très grandes et il ne compte certainement pas s’arrêter à un simple commentaire.

Via sa société Blue Origin, l’homme le plus riche du monde a plusieurs projets sur le feu. Parmi eux : la construction d’un lanceur capable d’atteindre les orbites terrestres, la participation active à la nouvelle conquête lunaire prévue par la NASA grâce à Blue Moon.

Une série de piques entre Musk et Bezos

Ce n’est pas la première fois qu’on voit ces petites piques entre Musk et Bezos. Pas plus tard qu’en février dernier, le fondateur d’Amazon s’est également moqué du projet martien de Musk. Pour rappel, ce dernier ambitionne de faire atterrir un vaisseau sur la planète rouge d’ici 2022.