Ce dimanche 12 mai, l’inventeur et entrepreneur américain Elon Musk, patron de SpaceX, a dévoilé une photo montrant ses 60 premiers satellites Starlink. Ceux-ci doivent être envoyés dans l’espace dans le but d’améliorer la connexion internet dans le monde entier. Un projet de longue date qui est en train de se concrétiser.

Les 60 premiers satellites SpaceX sur Twittermusk

Elon Musk a publié le premier visuel de ces satellites, installés confortablement dans une des fusées Falcon de SpaceX. Pour le moment, on ne connait pas encore tout à fait la date exacte du décollage, mais ce qui est certain c’est que la fusée quittera la Terre le mardi 14 ou le mercredi 15. Sur une des photos publiées par Elon Musk, on peut se faire une idée bien précise de la taille de ces satellites puisqu’on y retrouve une voiture Tesla (placement de produit réussi) dans le même habitacle. À la vue de cette photo, un seul mot : impressionnant.

First 60 @SpaceX Starlink satellites loaded into Falcon fairing. Tight fit. pic.twitter.com/gZq8gHg9uK — Elon Musk (@elonmusk) 12 mai 2019

Les premiers et certainement pas les derniers

Ce n’est que le début ! Ces 60 premiers satellites sont, comme prévu par Elon Musk, les premiers d’une longue série. En tout, c’est 12.000 satellites qui seront placés en orbite d’ici les prochaines années. L’objectif étant d’améliorer la couverture internet au plus grand nombre et dans les quatre coins du monde, surtout aux endroits où la connexion à internet est difficile d’accès, inexistante et inégale.

Mais ce projet ne pourra pas se réaliser en un claquement de doigts. Selon les estimations de l’homme d’affaires : « six lancements de satellites supplémentaires seront nécessaires pour une couverture mineure, douze pour une couverture modérée ». Il y a encore donc un long chemin à parcourir afin d’atteindre cet objectif. Mais, ça commence à se savoir, Elon Musk est un homme têtu.