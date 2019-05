Siri, Alexa et Google Assistant renforceraient les clichés sexistes, selon l’UNESCO

Voilà maintenant plusieurs années que les assistants vocaux contribuent à l’amélioration de notre vie quotidienne. Qu’il soit installé sur une enceinte audio ou un smartphone, l’assistant vocal améliore la qualité d’utilisation des objets connectés. Mais avez-vous déjà pensé que Google, Amazon et Apple, par le biais de Google Assistant, Alexa et Siri, favorisaient le sexisme ? L’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture), une des branches de l’ONU, pense que oui.

Selon l’étude menée, le fait que ces assistants soient une voix de femme « reflète et renforce » l’idée que l’on se fait du rôle de la femme dans notre société.

Alexa, Siri : toutes des femmes… le terreau du sexisme

C’est le nouveau cheval de bataille de l’Organisation des Nations Unies : les assistants vocaux, jugés sexistes et accusés de véhiculer des stéréotypes de genre. Si l’on se réfère aux derniers rapports sortis par l’ONU, la majorité des entreprises technologiques ayant proposé un assistant vocal ont décidé de se tourner vers une figure féminine. Notamment dans les noms des assistants vocaux comme Alexa ou Siri. Selon ce dernier, cette décision a une influence importante sur l’image que se font les utilisateurs de ces intelligences artificielles. Ces systèmes sont conçus pour répondre aux demandes des utilisateurs tout en étant respectueux, dociles et obéissants. En effet, l’utilisateur n’a qu’à appuyer sur un bouton, faire une demande et l’assistant vocal y répond immédiatement (quelle que soit la manière dont l’utilisateur en question pose sa question, qu’il soit agressif ou sexiste envers la voix féminine). Selon l’ONU ce système véhicule des clichés qu’on essaie de combattre depuis des années.

Google donne le choix

Google sort du lot. Contrairement à Amazon et Apple, le géant américain donne à l’utilisateur la possibilité de choisir la voix que prendra son assistant vocal. Dans un avenir proche, l’on peut s’attendre à ce que les équipements connectés suivent la même… voix.

Dernière mise à jour le 2019-05-24 at 00:19 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires