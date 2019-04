iOS 13 : mode sombre, fonctionnalités revues… toutes les nouveautés qui nous attendent

Si l’arrivée de iOS 13 a eu le mérite de réveiller les fans d’Apple, il faudra encore attendre quelques mois avant de pouvoir connaître les informations concernant cette mise à jour du système d’exploitation. En effet, sa présentation aura lieu la première semaine du mois de juin.

Et pour ceux qui n’ont pas la patience d’attendre cette date, bonne nouvelle : 9to5Mac croit connaître toutes les nouveautés qui attendent les utilisateurs.

Le mode sombre sur iOS 13

La tendance est actuellement au mode sombre. YouTube, Messenger et même des navigateurs célèbres comme Opéra l’ont déjà adopté. Ainsi, une des évolutions majeures dans la nouvelle mise à jour d’iOS comprendrait, bien évidemment, le fameux mode sombre.

Ce dernier est prévu pour fonctionner sur le même principe que le mode sombre que l’on peut déjà retrouver sur macOS. Ainsi, les propriétaires d’un Mac ou d’un iPhone pourront désormais éteindre les lumières pour laisser place à ce design « nuit ». Mais pour le moment, 9to5Mac ne précise pas si le mode sombre sera activé automatiquement ou s’il faudra passer par la case paramètres.

Des fenêtres sur l’iPad

Ce sont les utilisateurs d’iPad qui profiteront de cette nouveauté (ce qui semble logique, car dans la mise à jour iOS 12, ces derniers étaient un peu délaissés). Ainsi, 9to5Mac prévoit une amélioration vis-à-vis des fonctionnalités multitâches. Qu’est-ce que cela signifie dans la pratique ? Tout simplement que l’utilisateur pourrait ouvrir plusieurs instances d’une même application.

Dans le langage des « Mac » ce nouveau système pourrait être appelé « fenêtres » mais pour l’iPad, il s’agirait plutôt de « cartes ». Toutes les applications compatibles à ce système de cartes s’ouvriront en plein écran, comme d’habitude, mais l’utilisateur aura la possibilité de détacher-glisser ou déposer un contenu ici et là. Pour le plus grand plaisir de tous, il serait donc possible d’ouvrir plusieurs cartes en même temps, de les superposer et mieux organiser son interface.

Déclencher une annulation

Sur l’iPhone comme sur l’iPad, il vous sera désormais possible de créer une annulation grâce à un nouveau geste. Pour le moment, l’utilisateur doit secouer son appareil afin de pouvoir déclencher cette annulation. Grâce à cette nouvelle mise à jour, il serait plus simple de le faire : il suffit de placer trois doigts sur l’emplacement du clavier et les glisser vers la gauche ou vers la droite en fonction de ce que vous souhaitez faire.

Nouvelle interface pour le changement de volume

Désormais, lorsque vous voudrez baisser ou augmenter le son de votre appareil, vous n’aurez plus à voir cette énorme interface qui apparait sur l’écran. Selon les estimations de 9to5Mac, il se peut que le changement de volume soit notifié par un indicateur dans le coin de votre appareil, comme chez les appareils Android.

D’autres nouveautés au rendez-vous

Voici d’autres fonctionnalités qui vous attendent sur iOS 13 :

Safari demandera la version ordinateur des sites sur iPad

Gestionnaire de police d’écritures

Une application mail « intelligente » et une meilleure organisation

Système de collaboration pour les applications tierces

Des gestes pour sélectionner plusieurs éléments en même temps

Mise à jour de l’application « Rappels »

Une meilleure compréhension de Siri

Ne manque plus que la présentation de juin pour savoir concrètement ce que donneront ces nouveautés.

Dernière mise à jour le 2019-04-16 at 10:38 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires