Hum(AI)n : au centre Phi, l’homme et l’IA se marient

Nouvelle exposition estivale du centre Phi, Hum(AI)n porte plutôt bien son nom. On y trouvera de l’humain, de l’IA, du Hu! et des mains. Une panoplie d’expériences sensorielles et artistiques basées sur les nouvelles technologies et l’éventail de possibilités qu’elles offrent à l’utilisateur.

Neuf œuvres sensorielles, physiques, émotionnelles (dont la plus pure tradition du centre Phi), dont sept sont présentées pour la première fois au Canada ou dans le monde. Tour d’horizon.

Danse et décadanse

Humain ou demi-dieu? C’est sur cette prémisse que s’ouvre l’exposition. À l’heure où robots, intelligences artificielles et réalité virtuelle prennent de plus en plus de place dans la société, la question n’est pas idiote.

Le centre Phi nous propose de voir l’intelligence artificielle comme un moyen d’explorer et d’évoluer. Parmi les neuf installations, on retiendra Algorithmic perfumery, un système permettant de mettre au point son propre parfum en fonction de ses traits de caractère et de sa personnalité (le mien s’appelle « Rey Mistério », du nom d’un célèbre lutteur mexicain, on en tirera les conclusions qu’on voudra).

Vast body, quant à lui, propose de danser en face d’une IA qui tentera de reproduire vos mouvements le plus fidèlement possible, pour une sorte de ballet en décalcomanie (voir plus haut). Pour rester sur le thème de la danse, nommons le projet « Daz totale Dans Theater » du Bauhaus, qui nous emporte dans un impressionnant ballet en compagnie d’humanoïdes aussi inquiétants que graciles.

Le réalisateur Jan Kounen est lui aussi de la partie, avec un film en VR censé reproduire les effets de l’ayahuasca.

Le mythe de l’Übermensch

Une fois les neuf installations essayées, le point commun qui en ressort, c’est peut-être cette impression que l’humain pourrait devenir un être amélioré grâce à l’IA. Un être qui voit plus, sent plus, comprend plus. Un peu comme l’Übermensch de Nietzsche. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si Humain, trop humain du philosophe allemand est cité dans le dossier de présentation.

Hum(AI)ns, à vous de jouer.

Infos :

Hum(AI)n au centre Phi

407, rue St-Pierre

Montréal

Du 28 mai au 15 septembre