Un whisky créé par une intelligence artificielle

L’intelligence artificielle prend une place de plus en plus prépondérante dans notre quotidien. Dernière preuve en date : la distillerie suédoise Mackmyra a décidé de faire appel à l’IA pour créer un whisky, en collaboration avec le géant Microsoft et l’entreprise de technologie finlandaise Fourkind.

Une première dans un domaine où des traditions millénaires persistent encore.

Quand l’IA rencontre le savoir-faire artisanal, ça donne du whisky

Comment ce procédé fonctionne-t-il ? Dans la technique initiale, le développement du whisky passe principalement par le travail des maîtres assembleurs. Ce sont, en effet, ces derniers qui prennent les décisions les plus importantes dans chaque étape de la fabrication, dont la nature des fûts utilisés par exemple. Dans un récent billet, Microsoft explique : « Les maîtres distilleurs peuvent passer toute leur vie méticuleusement à goûter, peaufiner et expérimenter pour créer les meilleures saveurs possible, transformant les actes de chimie en une forme d’art ».

Mais c’est justement cette personne que l’IA remplace dans cette technique innovante (du moins une grande partie de son travail). Ce modèle de fabrication de whisky tourne avec les services Azure de Microsoft. Pour fonctionner dans les règles de l’art, plusieurs informations ont été ajoutées dans le modèle d’apprentissage : notamment les recettes existantes ainsi que les préférences des clients. À partir de ces données, l’IA et capable de réaliser des dizaines de millions de recettes tout en affichant les chiffres de popularité que chaque recette peut avoir.

Les sens de l’homme restent indispensables

Et si la composition est totalement prise en charge par l’IA, le maître assembleur reste un élément clé dans l’étape de fabrication. Et pour cause, c’est toujours lui qui prend la décision finale. Résultat : le whisky est généré par l’IA, mais l’homme assure la curation. Les amateurs de ce bon breuvage pourront déguster les premières bouteilles d’ici l’automne 2019. Et si la vente rencontre un franc succès, d’autres industries pourront également adopter l’IA dans la fabrication de leur whisky.