Uber Eats : vers un abonnement illimité pour en finir avec les frais de livraison ?

« Les plats de vos restos préférés livrés rapidement » c’est ce que promet Uber Eats. Si vous avez une petite faim, inutile de vous déplacer, car votre livreur sonnera directement à votre porte, avec votre plat préféré. Bien évidemment, ce confort a un prix. Ainsi, en plus de l’addition, un surplus d’environ 5 $ CA est demandé pour payer le livreur et en guise de commission d’Uber. Bonne nouvelle : Uber prévoit de vous faire faire des économies prochainement. Voici comment.

Comment supprimer les frais de livraison sur Uber Eats

Uber Eats prévoit donc une grande nouveauté dans son service de livraison : un abonnement illimité pour seulement 9,99 dollars par mois. Il s’agit, bien évidemment, d’une excellente nouvelle pour tous les utilisateurs qui ont l’habitude de passer régulièrement par ce service de livraison à domicile. Dans le but de toujours améliorer l’expérience de l’utilisateur, Uber ne s’arrête pas sur les améliorations de la prise de commande et du suivi en temps réel de la livraison.

Grâce à ce système d’abonnement mensuel, les utilisateurs n’ont plus à payer des frais de service en plus. Mais il vous faudra, tout de même, vous préparer à des petites majorations dans le cas de « petite commande ». Si vous comptez ne commander qu’une frite ou qu’un seul burger, le prix ne sera pas le même si vous commandez plusieurs menus complets. Pour le moment, Uber Eats en abonnement est surtout une offre dédiée aux entreprises ou les particuliers avec une grosse faim régulière.

« Améliorer l’expérience Uber Eats »

Comme à son accoutumée, c’est Jane Manchun Wong qui a fait fuiter cette nouvelle fonctionnalité. Elle a partagé une capture d’écran sur son compte Twitter, montrant la version essai de cette nouvelle option. Questionné par TechCrunch, un représentant de l’entreprise a affirmé que « nous réfléchissons toujours à de nouvelles manières d’améliorer l’expérience Uber Eats », sans plus de commentaire sur ce système d’abonnement. Si l’on n’a pas encore de confirmation précise concernant l’abonnement, on peut être certain que le lancement devrait se faire prochainement.