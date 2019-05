SpaceX : les 60 satellites Starlink capturés en vidéo

Dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs points lumineux ont été identifiés dans le ciel. Pas des avions et encore moins des OVNIS, comme certains témoins l’ont pensé, mais simplement les premiers satellites déployés par SpaceX, la société de l’homme le plus riche du monde, Elon Musk. L’entreprise a, il y a quelques jours, lancé avec succès plusieurs de ses satellites Starlink en orbite autour de notre chère planète. Et ce n’est que le début.

Tôt dans la semaine, le Dr Marco Langbroek, grand passionné d’astronomie, n’a pas caché son enthousiasme face au grand projet initié par Elon Musk. D’ailleurs, il a même réussi à calculer la trajectoire exacte de ces satellites quelques heures après le lancement officiel. Et ce n’est pas une affirmation dans l’air qu’a fait cet astronaute amateur, originaire des Pays-Bas. Pour cause, c’est à partir de ses calculs qu’il a pu capturer le phénomène par vidéo.

VIDEO! Prepare to be mind-blown!

The train of @SpaceX #Starlink satellites passing over Leiden, the Netherlands, some 25 minutes ago. Camera: WATEC 902H with Canon FD 1.8/50 mm lens. I was shouting when they entered FOV!@elonmusk https://t.co/xChLDH32uk

— Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) 24 mai 2019