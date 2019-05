Redmi K20 et K20 Pro : Xiaomi annonce ses flagship killers

Si tous les yeux se tournent inévitablement vers Huawei, d’autres fabricants (même chinois) continuent leur petit bonhomme de chemin en cherchant l’idée qui réussira à révolutionner le marché des smartphones haut et milieu de gamme. C’est le cas de Xiaomi. Via sa branche Redmi, le constructeur chinois vient de frapper fort en présentant deux flagship killers : le K20 et le K20 Pro.

Et comme la plupart des produits proposés par la marque, les caractéristiques sont des plus performantes et les prix restent abordables.

L’écran borderless des Redmi K20 et K20 Pro

Les Redmi K20 et K20 Pro feront certainement parler d’eux. Et pour cause, il s’agit de smartphones haut de gamme que Xiaomi a décidé de lancer pour cette année 2019. Au rendez-vous : un design qui intègre la fameuse caméra pop-up à l’avant. Cette première caractéristique permet aux téléphones de se doter d’un écran AMOLED de 6,39 pouces complètement borderless.

Comme vous le savez, les fabricants de smartphones sont tous en quête du moyen le plus efficace pour offrir le plus grand écran possible afin d’augmenter le plaisir lors de l’utilisation. Il faut croire que Xiaomi est également de la course.

Une caméra triple capteur

Comprenant ô combien les utilisateurs ont de plus en plus besoin de leur smartphone pour faire des photos, Redmi a également décidé de faire des prouesses de ce côté-là. En effet, ces nouveaux smartphones haut de gamme seront doté de non pas un, ni deux, mais trois caméras :

Capteur Sony IMX 586 de 48 mégapixels avec objectif f/1,75

Capteur ultra grand-angle 13 mégapixels f/2,4 et 124,8 degrés

Capteur 8 mégapixels téléobjectif f/2,4

La fiche technique dévoilée

Dans la version haut de gamme du smartphone, le Redmi K20 Pro, les caractéristiques sont particulièrement intéressantes :

Écran 6,39 pouces AMOLED (91,9% de la face avant)

SoC Qualcomm Snapdragon 855

Triple caméra arrière

Capteur en façade de 20 mégapixels

Batterie de 4000 mAh

NFC

USB Type-C et jack 3,5 mm

Chargeur 27W

Quid du prix ?

Pour le moment, l’on ignore si la marque compte commercialiser ses nouveaux bijoux en France. Mais si l’on se réfère au prix, l’on aimerait bien que ça soit le cas. En effet, le Redmi K20 Pro se vendra à :

2499 yuans (490 $ CA HT environ) : 64 Go / 6Go

2599 yuans (506 $ CA HT environ) : 128 Go / 6 Go

2799 yuans (362 euros HT environ) : 128 Go / 8 Go

2999 yuans (584 $ CA HT environ) : 256 Go / 8 Go

Xiaomi frappe fort, à petit prix.

