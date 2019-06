Voilà des semaines qu’on en parle. iTunes, plateforme streaming d’Apple, serait sur le point d’être définitivement fermée, au profit de trois services indépendants. Un pour les podcasts, un pour la musique, un pour les vidéos.

La nouvelle, publiée par le site Bloomberg ce matin, devrait être officiellement annoncée lors de la keynote WWDC, qui aura lieu ce lundi 2 juin.

Plusieurs médias américains avaient déjà repéré qu’Apple avait effacé tous les contenus du compte Instagram d’iTunes. Tous les posts sur la page Facebook du logiciel ont aussi été effacés, et le compte Twitter n’est plus mis à jour. Un développeur a également noté qu’Apple avait migré les adresses du site d’iTunes vers celui d’Apple Music.

I haven’t seen it reported elsewhere, but as of last weekend all https://t.co/tCyWJ9I1D3 links redirect to https://t.co/c1nzdCWhSp — a likely indicator that the brand is done (the app will be fine for those of us who need it.)

— Craig Hockenberry (@chockenberry) 2 juin 2019