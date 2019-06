iOS 13 : voici les iPhone compatibles

Lors de sa conférence annuelle WWDC 2019, Apple a annoncé, entre autres, l’arrivée officielle d’iOS 13. Un écosystème qui devrait beaucoup se démarquer de ses prédécesseurs, notamment avec l’arrivée du mode sombre et des Animojis dans les messages, mais qui ne sera pas compatible avec certains iPhone pourtant pas si anciens que ça. On vous l’avait d’ailleurs annoncé le mois dernier.

Passage en revue.

La liste des iPhone compatibles avec iOS 13

La WWDC 2019 aura décidément été synonyme de crève-coeur pour les nostalgiques. Exit, notamment, la plateforme iTunes, lancée en 2001.

Et la marque à la pomme semble aussi déterminée à faire table rase de modèles d’iPhone pourtant encore parfaitement fonctionnels. On l’avait pressenti il y a quelques semaines : les iPhone 5S et 6, sortis il y a 5 et 4 ans, ne profiteront pas du nouvel iOS. Les propriétaires de ces deux modèles, encore très nombreux, devront donc se contenter d’iOS 12.

Voici la liste des iPhone compatibles avec iOS 13 :

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch 7

Actuellement, seuls les développeurs ont accès à la version bêta d’iOS 13. Le déploiement grand public est prévu cet automne, avec le lancement des nouveaux modèles.

