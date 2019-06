Ce lundi 3 juin, à 10h du matin (heure pacifique, soit 13h ETC), se tient la conférence annuelle d’Apple destinée aux développeurs, connue sous le nom de WWDC19 (Worldwide Developers Conference). Au menu plusieurs annonces retentissantes, avec entre autres la fin de la plateforme historique iTunes, les nouvelles versions d’iPad, iOS et MacOS et l’Apple Watch nouvelle génération.

La conférence est à suivre en direct ci-dessous ou directement sur le site d’Apple. Nous ajouterons nos commentaires au fil de son déroulement.

Retour sur Apple TV, avec TVos

Tim Cook commence sa conférence avec la présentation d’un premier film sur Apple Tv, le drame spatial «For all mankind». Il passe ensuite à la présentation de TVos et une série de services : la fonction multi-utilisateur et les sous-titres de chansons.

Autre nouveauté : la compatibilité d’Apple Arcade avec les manettes PlayStation et XBox.

L’Apple Watch de plus en plus puissante

Prochaine présentation : la nouvelle watchOS pour Apple Watch, avec toute une série de nouvelles «faces», ou interfaces. En outre, toute une série de nouvelles applis : Books, enregistreur vocal, calculatrice, etc.

L’App Store arrive lui aussi sur Apple Watch, avec plusieurs outils pour développeurs. La nouvelle Watch OS s’accompagne aussi d’une toute nouvelle fonctionnalité d’activité physique, qui suit les habitudes et la santé de l’utilisateur sur le long terme.

Bonne nouvelle pour les femmes : l’arrivée de l’appli «cycle tracking», qui permet de garder un oeil sur les cycles menstruels, non seulement sur les montres mais aussi sur iPhone.

Présentation du nouvel iOS 13

Tim Cook revient sur scène pour comparer iOS et Android, avec un taux de téléchargement est largement en faveur du premier.

Une transition pour annoncer l’arrivée d’iOS 13, dont la lourdeur de téléchargement doit être réduite de 50%.

On note aussi l’arrivée du Dark Mode (mode sombre) sur le nouvel iOS. Illustration ci-dessous avec Google News :

Le clavier change lui aussi, avec une fonction rapide. En clair, la possibilité de balayer les touches plutôt que de sauter de l’une à l’autre.

L’appli «Rappels» change elle aussi, avec toute une série de nouvelles fonctionnalités.

L’appli «Maps» subit à son tour une refonte : plus de précision, plus de clarté, plus d’interactions, vue 3D. En clair, une nouvelle version de Google Maps.

Arrive par ailleurs un nouveau service de protection de la localisation et de connexion, avec l’arrivée d’un service de connexion via Apple.

Les Animojis connaissent une refonte, avec toute un série d’accessoires vous permettant d’avoir un avatar sur-mesure, et pourront être ajoutés sous forme de «stickers» dans les conversations.

iOS 13 s’accompagnera aussi d’un nouvel éditeur de photos et… de vidéos. La nouvelle appli «Photos» permettra par ailleurs d’organiser ses photos de manière beaucoup plus efficace et logique, avec une interface de bibliothèque plus élégante.