Pokémon Épée et Bouclier : toutes les annonces en vidéo

Annoncés en début d’année pour la Nintendo Switch, Pokémon Épée et Bouclier (Sword et Shield) ont été dévoilés dans une vidéo en direct publiée sur le site de Nintendo. Une diffusion riche en nouveautés : une foule de détails et 5 nouveaux Pokémon y ont été dévoilés.

La vidéo est encore en ligne. La voici ci-dessous, avec notre liste de nouveautés.

Toutes les nouveautés de Pokémon Épée et Bouclier

5 nouveaux Pokémon ont été dévoilés : Moumouton, Tournicoton, Torgamord, Corvaillus et Blancoton.

Un des aspects les plus importants : le Dynamax, système permettant à un Pokémon de devenir géant et plus puissant.

Nouvelle zone de jeu : la Terre Sauvage, qui contiendra des Pokémon sauvages aléatoires, et qui changeront tous les jours, en fonction de la météo.

Il sera possible de jouer jusqu’à 4 joueurs et de lancer un Raid Dynamax. Le personnage choisi pour le raid conservera son gigantisme pendant tout le combat.

Maître de la Ligue de Galar, Léon, un nouveau, a été présenté. Vous devrez affronter son fils durant l’aventure. Léon est un maître Pokémon invaincu.

Deux Pokémon légendaires : Zacian et Zamazenta, qui représentent l'épée et le bouclier.

Le deux jeux sortiront le 15 novembre, avec un bundle disponible rassemblant les deux.

En attendant, les amateurs de la série pourront prendre leur mal en patience en jouant à l’un des derniers épisodes de Pokémon.

