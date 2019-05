Pokémon Sleep : jouer en dormant, ça vous dit ?

Qui ne se rappelle pas du phénomène Pokémon Go de 2016 ? Dès son lancement, le jeu mobile est passé en tête de liste avec à son compteur près de 800 millions de téléchargements. Aujourd’hui, The Pokémon Company a l’intention de reprendre le succès là où elle s’est arrêtée, avec Pokemon Sleep. Et cette fois-ci, au lieu d’inciter le joueur à « Partir », il devra « Dormir ».

Oui, vous avez bien lu, The Pokémon Company a l’intention de proposer un jeu dont l’objectif est de dormir. Cette application développée par Magic Button est une première mondiale et propose une expérience totalement inédite. Et si pour l’instant, les mécaniques et les règles n’ont pas encore été totalement communiquées au grand public, on peut lire sur le Twitter officiel de Pokémon quelques précisions au sujet de Pokémon Sleep.

We’re pleased to announce the development of Pokémon Sleep, a new app from @Pokemon_cojp that tracks a user’s time sleeping and brings a gameplay experience unlike any other!

Several Snorlax were consulted on this, in case you were wondering. #PokemonSleep is coming in 2020. pic.twitter.com/nJ7mJY09Dl

— Pokémon (@Pokemon) 29 mai 2019