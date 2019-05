Pokémon Rumble Rush arrive sur iOS et Android

Voilà bien longtemps que les dresseurs de Pokémon l’attendaient : The Pokémon Company a enfin annoncé, ce mercredi 15 mai 2019, la sortie d’un tout nouveau jeu Pokémon sur Android et iOS. Connu sous le nom de Pokémon Rumble Rush, ce jeu est totalement gratuit et se base sur un concept novateur. Si vous avez l’habitude du jeu Pokémon Go ou encore des autres jeux Pokémon disponibles sur les consoles Nintendo, sachez que cette nouvelle mouture n’a pratiquement rien à voir avec ces derniers.

Pour vous donner une idée précise de ce qui vous attend, voici ce qu’on peut lire sur la fiche dans le Google PlayStore : « Avec l’aide de vos Pokémon et de votre esprit d’aventurier, arpentez un monde rempli d’îles inexplorées peuplées de Pokémon ».

Pokémon Rumble Rush : un nouveau free-to-play

Ce n’est plus un simple bruit de couloir : le nouveau jeu Pokémon Rumble Rush, que l’on connait également sous le nom de Rumble SP pour les Japonais, sortira dans l’année dans les principales boutiques d’applications mobiles Android et iOS. Pour que les joueurs du monde entier puissent en profiter sans contrainte, le jeu sera disponible en free-to-play.

Néanmoins, les joueurs pourront faire des achats in game. Une fois encore, The Pokemon Company a décidé de faire entière confiance à Ambrella Studio, le développeur et partenaire de l’entreprise depuis plusieurs années.

Les enfants comme cœur de cible

L’objectif de ce nouveau jeu est assez simple : capturer des Pokémons qui se trouvent partout sur différentes îles. Bien évidemment, pour les avoir, le joueur devra affronter plusieurs Pokémons sauvages sur son chemin. Et certains d’entre eux, que l’on appelle les super boss, sont très puissants.

Sur le visuel déjà sorti, on reconnaît des visages familiers : Otaquin, Flamiaou, Brindibou mais également un Goupix Alola. Les joueurs de la nouvelle génération peuvent également profiter des Pokémons nouveau-nés dont Lune et Soleil. Ce jeu est plutôt destiné aux enfants ou encore aux joueurs qui veulent à nouveau s’imprégner à l’univers des Pokémons, sans devoir faire face à des objectifs de jeux trop contraignants. Côté design, le studio a opté pour des graphismes très basiques.

Dernière mise à jour le 2019-05-16 at 11:19 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires