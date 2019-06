Une bourde phénoménale. Le quotidien québécois La Presse vient de divulguer une série d’informations majeures concernant la plateforme de jeux Google Stadia, censées être placées sous embargo jusqu’à midi. Gamme de prix, jeux, date de sortie, on en sait désormais beaucoup, beaucoup plus.

Et c’est le branle-bas de combat au sein des rédactions du monde entier. Annoncée au mois de mars, la plateforme Stadia est une plateforme streaming permettant de jouer à des jeux nouvelle génération sans posséder de console ou d’ordinateur dernier cri. Celle-ci devrait vous permettre, via Chromecast, de diffuser des jeux sur télévision sans plus d’équipement.

Toutes les infos à connaître sur Google Stadia, point par point

Donc, puisque La Presse les déjà révélées, listons point par point les infos :

Google proposera un abonnement de base au lancement de Stadia, le 11 November 2019, pour 11,99 $ CA par mois. Celui-ci donnera accès aux jeux Stadia pour une résolution de 4K et 60 images par seconde.

31 jeux seront disponibles au lancement de Google Stadia, dont DOOM Eternal, Assassin’s Creed Odyssey, Tomb Raider dernier du nom et The Division 2.

Les autres jeux impliqueront un coût supplémentaire. Donc Stadia ne sera pas comme un Netflix du jeu vidéo.

À l’horizon 2020, Google devrait lancer un modèle de Base Stadia entièrement gratuit, qui ne permettrait de jouer qu’à des jeux ayant une résolution de 1080p.

Une «édition fondateur» sera mise en vente pour 169 $ CA cet automne, incluant un Chromecast Ultra, une manette Stadia, un abonnement de trois mois et le jeu Destiny 2 (qui sera aussi sur la plateforme à son lancement).

Plus d’infos à venir à mesure que Google révélera ses infos sur Stadia.