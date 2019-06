PS5 : Sony adopte une transition douce avec la PS4

On le sait depuis plusieurs mois, Sony ne participera pas à l’E3, qui se tiendra du 11 au 13 juin. Mais le constructeur japonais compte bien nous faire part, au compte-gouttes, des grandes lignes de la PS5. Après les révélations de Mark Cerny, architecte de la console, c’est au tour du CEO de Sony Interactive Entertainement de faire des confidences dans les colonnes de CNET. Selon lui, PS5 et PS4 seront interchangeables sur le même jeu. Explications.

Une transition en douceur entre PS4 et PS5

Et si M. Jim Ryan évoque, une fois de plus, les détails technique de la console, il met également (et surtout) les points sur la transition au sujet des deux générations de console. Si l’on se réfère au programme du fabricant, cette transition se veut très douce. Une situation à laquelle les joueurs n’ont pas pu profiter lors de l’arrivée de la PS4. En effet, Sony a l’intention de mettre sur pied le système de cross generational play.

Dans la pratique, qu’est ce que cela est censé donner ? D’abord, nous savons que tous les jeux PS4 seront compatible avec la nouvelle console. Autre bonne nouvelle : les sauvegardes aussi. Cela signifie que tous les jeux que vous avez commencé sur PS4 peuvent être repris sur PS5. Et si l’envie vous vient, vous pouvez même revenir sur PS4 après avoir lancé une partie sur PS5. Une manière de ne pas prendre la communauté au dépourvu quant à l’arrivée d’une nouvelle génération. Ainsi, les joueurs peuvent continuer à jouer à leur jeu préféré. C’est également un moyen de mettre tous les jours sur le même piédestal.

D’autres détails techniques

Nous en apprenons également beaucoup plus sur les détails techniques de la console. Notamment une confirmation sur la présence d’un SSD ultra-rapide.

Une promesse également : la capacité de PS5 à afficher des jeux avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz en 4K. Pour la question de la réalité virtuelle, aucune information pour le moment.

