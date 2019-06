Déodorants et gels douche Xbox : le père de la console consterné

Si vous êtes un collectionneur de produits dérivés issus de l’univers des jeux vidéo, vous connaissez certainement les vêtements, les mobiliers, les accessoires de bureau et bien d’autres. Aujourd’hui, un tout nouveau produit, assez cocasse, vient de faire son apparition sur le marché. En effet, Microsoft vient de mettre en place une nouvelle gamme de produits dérivés autour de la Xbox : des produits de toilette en collaboration avec la célèbre marque Axe.

Le fondateur de la Xbox « ne sait pas quoi dire »

La branche ANZ de Microsoft vient de s’associer à la marque Lynx (Axe, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Chine) pour commercialiser une gamme de produits de beautés. Tous les fans qui vivent en Australie et en Nouvelle-Zélande pourront donc très bientôt se parfumer et se doucher avec des déodorants et des gels douche de leur marque favorite.

Le père de la console mythique, Seamus Blackley, reste mitigé. Sur son compte Twitter, ce dernier a indiqué : « Honnêtement et sérieusement, je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais absolument pas ce qu’on pourrait dire là-dessus. À ce stade, je réfléchis à m’en aller et à boire beaucoup ».

Description du produit

Les créateurs de cette nouvelle gamme ont également tenu à donner un avant-goût de ce que pourrait être la senteur de ces produits :

« Lynx Xbox est un parfum frais d’agrumes verts pulsés, avec des notes de citron vert et de combava, des notes centrales aromatiques de menthe et de sauge, et des notes de fond boisées de patchouli et de bois clair. Contenant une gamme d’huiles essentielles naturelles, la gamme Xbox Lynx est dotée d’un nouveau look élégant et d’un spray pour le corps, d’un déodorant et d’un gel douche ».

