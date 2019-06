E3 2019 : la preview de DOOM Eternal, présenté lors de la conférence Bethesda

C’était en 2016. La franchise culte Doom était revenue de manière fracassante sur la scène du Fast FPS. Et si jusqu’à aujourd’hui, il fait encore bonne figure dans les chiffres de vente, un nouvel opus est sur le point de faire surface. On le connaitra sous le nom de Doom Eternal.

C’est lors de sa conférence à l’E3 que le développeur Bethesda a annoncé la sortie de son nouveau bébé, avec les premières images en prime.

Attendu pour la fin d’année

L’expérience nous l’a appris, la conférence E3 apporte, chaque année, un lot de nouveautés. Durant cette édition 2019 de Bethesda Softworks, les grands gamers du monde entier ont pu découvrir le nouvel opus DOOM Eternal, lors d’une nouvelle présentation qui s’est tenue hier soir.

Mais avant de pouvoir le prendre en main, la horde de joueurs impatients devra encore prendre son mal en patience. Et pour cause, la date de sortie du jeu est désormais officielle : le 22 novembre 2019 Il faudra donc encore compter quelques mois. Autre grande nouvelle de cette présentation : en plus de l’édition standard, les joueurs pourront également profiter d’une édition collector (qui fonctionnera avec le casque DOOM Slayer en taille réelle) et une édition Deluxe.

Le mode multijoueur au coeur de DOOM Eternal

Dans ce nouvel opus, le joueur devra débarrasser la Terre et les Enfers de plusieurs démons qui menacent l’Humanité. Pour jouir d’une expérience unique, deux modes seront disponibles : le mode solo complet et le mode multijoueur. Dans ce dernier, une petite nouveauté est au rendez-vous : la Battlemode.

Dans ce mode très immersif, deux joueurs devront incarner chacun un démon et le troisième incarnera un DOOM Marine. Le genre de jeu idéal pour une soirée entre amis, mais encore faut-il que le moteur tourne correctement. À voir donc.

Et si vous n’êtes pas entièrement satisfait de toutes les informations qui sont sorties jusqu’ici, sachez que le jeu se dévoilera davantage lors de la QuakeCon 2019, qui se tiendra fin juillet prochain. Marquez tout de suite la date dans votre agenda, car tous les chasseurs de démons du monde seront tous présents.

