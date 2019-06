Firefox Premium : Mozilla annonce une version payante du navigateur

Firefox passe premium. D’ici la fin de cette année, Mozilla pourrait proposer une nouvelle version payante de son navigateur, grâce à laquelle les utilisateurs pourront profiter de plusieurs fonctionnalités n’existant pas dans la version classique gratuite.

Une version Premium de Firefox d’ici la fin d’année

Si vous êtes un utilisateur fidèle de Firefox, vous avez certainement noté que Mozilla a apporté plusieurs grandes mises à jour depuis quelques mois. On se rappelle par exemple que le navigateur web avait intégré un tout nouveau système permettant aux utilisateurs de mieux gérer les données qu’ils partagent. Cette fonctionnalité qui lutte contre le tracking se veut des plus performantes.

Avec sa nouvelle alternative payante, Mozilla n’attend plus l’aide des partenaires, mais compte sur les utilisateurs pour générer une source de revenus fixe. Pour rappel, la version 67 de Firefox est déjà disponible depuis plusieurs semaines. Et les utilisateurs sont bien heureux de profiter de plusieurs grands changements et innovations ajoutés.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de la version Premium, on trouvera un espace de stockage de cloud, par exemple, ou encore des options VPN. L’internaute sera tout à fait libre de choisir de rester sur la version standard, non payante, ou la version améliorée, qui demande un abonnement mensuel.

