Firefox bloque désormais tous les cookies

Firefox se veut un précurseur en matière de protection de la sécurité et de l’intimité de l’utilisateur. Dernière preuve en date : depuis cette semaine le navigateur de Mozilla propose un blocage par défaut des cookies tiers ainsi que des méthodes de pistage que les développeurs de sites web utilisent pour reconnaître les habitudes de navigation de chaque internaute.

Des outils anti-pistage automatiques sur Firefox

Il y a quelques mois, Mozilla a annoncé qu’il allait mettre en place plusieurs outils anti-pistage dont le but serait de rendre l’expérience d’utilisation plus performante, plus efficace et plus sûre. Son objectif principal : protéger l’utilisateur de Firefox à tous les niveaux.

Le groupe vient donc d’annoncer l’arrivée de son Enhanced Tracking Protection pour tous les nouveaux utilisateurs. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, installée par défaut sur le navigateur, les entreprises qui utilisent des outils de pistage auront beaucoup plus de mal à suivre les activités des internautes. La protection de la vie privée des utilisateurs ainsi que ses données de navigation sera donc augmentée.

Cela ne changera en rien l’utilisation que vous aurez de Firefox. Au contraire, la fonctionnalité fonctionnera de manière totalement invisible. Le seul changement se trouvera sur la barre d’adresse, affichant désormais un petit bouclier.

Une mise à jour sur les autres applications

Et les améliorations de Firefox ne s’arrêtent pas là. Mozilla met également à jour l’outil Facebook Container. Une fonctionnalité qui permet aux internautes de contrôler les données qu’ils partagent sur le géant réseau social. Si vous avez apprécié l’utilisation de Firefox Lockwise, sachez que cette fonctionnalité sera désormais disponible sur d’autres périphériques.

Pour finir, Firefox Monitor, la fonctionnalité qui permettait d’avertir les victimes de cyberattaque ou de fuite de données, se montre maintenant sous forme de tableau pour permettre à l’utilisateur de vérifier plusieurs adresses email en même temps.

