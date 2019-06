Avec «Your daily drive», Spotify imite la radio en mélangeant podcasts et musique

Depuis quelques mois, Spotify montre son envie d’orienter sa stratégie vers le podcast. Et pour cela, l’entreprise suédoise met en avant plusieurs fonctionnalités allant dans ce sens. Dernière en date : la playlist intitulée «Your Daily Drive», une plateforme de streaming audio qui propose aux auditeurs des podcasts d’actualité.

La playlist sera surtout dédiée à toutes les personnes qui passent beaucoup de temps dans la voiture et qui doivent faire des trajets du matin au soir. Bien évidemment, elle pourra également être écoutée pour d’autres occasions.

«Your Daily Drive» : une nouvelle playlist toutes les heures

Malheureusement, cette playlist n’est, actuellement, disponible que pour les utilisateurs de Spotify en Amérique. D’ailleurs, comme Spotify en est encore à la première phase de partage, seuls quelques médias dont le Wall Street Journal, NPR et Public Radio International assureront la diffusion sur cette playlist. Mais il est certain que cette phase de lancement ne durera pas. Et pour cause, plusieurs sources d’informations devraient venir garnir cette liste.

Contrairement aux playlists classiques que connaissent déjà les adeptes de Spotify (ne citons par exemple que Discover Weekly ou Your Daily Mix) cette playlist-ci, sera actualisée au fil des heures. Ce qui vous permettra d’avoir de nouveaux programmes tout au long de la journée. Un moyen de ne pas laisser les auditeurs, surtout ceux qui écoutent dans leur voiture, s’ennuyer.

Place aux podcasts

Avec l’arrivée de cette nouvelle fonctionnalité, Spotify confirme, une fois de plus, son ambition de mettre sur le devant de la scène les podcasts. Son objectif est de promouvoir ce format et le faire aimer par les auditeurs. À l’heure où l’on parle, l’entreprise suédoise compte 5 listes de ce type chez 5 % des utilisateurs de la plateforme. Par ce nouveau moyen, Spotify espère que les auditeurs seront plus nombreux à découvrir (ou à redécouvrir) le plaisir d’écouter des podcasts.

Pour rappel, l’annonce de la sortie de cette nouvelle playlist arrive un mois pile après celle de Car Thing. Ce dernier est, pour ceux qui ne le savent pas, un objet connecté qui permet de collecter les données des gens qui utilisent l’audio dans leur voiture.

Vidéo récente - Actualités Quelle est cette console que veut relancer Konami ?

Dernière mise à jour le 2019-06-13 at 12:29 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires